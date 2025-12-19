Latvijas Banka šogad sagaida iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu 1,7% apmērā, kā arī gada vidējo inflāciju 3,9% apmērā, informējis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Latvijas Banka paaugstina IKP pieauguma prognozi šim gadam
Latvijas Banka prognozē, ka IKP pieaugums šogad varētu sasniegt 1,7%, kas ir augstāk par iepriekš prognozētajiem 1,2%, informēja bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. 2026. gada prognoze saglabāta 2,8% līmenī, bet 2027. gadam IKP pieaugums samazināts no 3,2% līdz 2,9%. 2028. gadā gaidāma straujāka izaugsme — 3,2%.
Izaugsmi veicina privātais un valsts patēriņš, strauja kreditēšana, investīcijas un eksportspējas atjaunošanās.
Galvenie riski ir darbaspēka izmaksu pieaugums, militārie konflikti un globālā nenoteiktība.
Darba tirgus saglabāsies spēcīgs, bezdarbs prognozēts zem 6,2% līdz 2028. gadam, bet patēriņu stimulēs valdības izdevumi aizsardzībai, demogrāfijai un algu kāpums skolotājiem.
Budžeta deficīts vidējā termiņā pārsniegs 3% no IKP, bet valsts parāds prognožu perioda beigās būs nedaudz virs 50% no IKP, galvenokārt aizsardzības izdevumu pieauguma dēļ.
Šim gadam paaugstina arī inflācijas prognozi
Gada vidējās inflācijas prognozi Latvijas Banka noteikusi 3,9% apmērā, kas ir augstāk par iepriekš prognozētajiem 3,4%. 2026. gadā inflācija prognozēta 3,2% līmenī, 2027. gadā — 2,9%, bet 2028. gadā — 3,6%.
Inflācijas kāpumu nosaka straujāks algu pieaugums, administratīvi regulēto tarifu pārskatīšana un valdības lēmumi, tostarp akcīzes nodokļu palielinājums.
Nākamajos gados papildu spiedienu uz cenām radīs arī ETS2 kvotu tirdzniecības sistēmas ieviešana.
Latvijas Banka norāda, ka inflāciju un tautsaimniecības atveseļošanos virza investīcijas, spēcīgāks privātais patēriņš un eksports. Savukārt eirozonā inflācija šogad būs 2,1%, bet 2026. gadā samazināsies līdz 1,9%, ļaujot ECB saglabāt procentu likmes nemainīgas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu