Niks Rainers tiek apsūdzēts divās slepkavībās par savu vecāku — izcilā aktiera un režisora Roba Rainera un fotogrāfes Mišelas Singeres Raineres — nogalināšanu, otrdien paziņoja vietējās varasiestādes.
32 gadus vecais vīrietis, par kuru nav iemaksāta drošības nauda, atrodas apcietinājumā kopš svētdienas vakara — dažas stundas pēc tam, kad viņa māsa atrada vecāku mirstīgās atliekas viņu mājā Losandželosā. Policija svētdien norādīja, ka upuri miruši no durtām brūcēm.
"Robs Rainers bija viens no izcilākajiem savas paaudzes kino veidotājiem. Viņa un viņa sievas Mišelas Singeres Raineres, ar kuru viņš bija laulībā vairāk nekā 35 gadus,
slepkavība ir šokējoša un traģiska. Mēs viņu piemiņai esam parādā taisnīgumu un atbildību par atņemtajām dzīvībām,"
teikts Losandželosas apgabala prokurora Neitana Hokmena paziņojumā presei, kurā paziņotas apsūdzības Nikam Raineram.
"Lietas, kas saistītas ar vardarbību ģimenē, ir vienas no sarežģītākajām un emocionāli smagākajām, ar kurām mums nākas saskarties, ņemot vērā šo noziegumu intīmo un bieži brutālo raksturu," piebilda Hokmens.
Apgabala prokuratūra Niku Raineru apsūdzējusi divās slepkavībās, kā arī izvirzījusi īpašu apsūdzību par bīstama ieroča – naža – izmantošanu.
Apsūdzētā Nika Rainera ierašanās tiesā otrdien nebija paredzēta. Viņa aizstāvis Alans Džeksons žurnālistiem sacīja, ka klients vēl nav saņēmis medicīnisko atļauju piedalīties tiesas sēdē un tiesas procesu neapmeklēs līdz trešdienai.
Jau ziņots, ka pazīstamais amerikāņu aktieris un kinorežisors Robs Rainers un viņa sieva Mišela svētdien atrasti miruši viņu mājā.
