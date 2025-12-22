Japānā notikusi neparasta un diskusijas raisoša "kāzu" ceremonija — 32 gadus veca sieviete apprecējusies ar mākslīgā intelekta (MI) radītu tēlu, kas balstīts videospēles personāžā. Stāsts vienlaikus izklausās pēc romantiskas fantāzijas un brīdinājuma signāla par cilvēku un MI attiecību nākotni, vēsta "Euronews".
Zvanu centra operatore Jurina Noguči par savu izredzēto izvēlējusies Luni Klausu Verdiru — personalizētu mākslīgā intelekta rīka "ChatGPT" veidotu tēlu, kuru viņa pati izveidojusi un ilgstoši pielāgojusi savai gaumei. Kāzu ceremonijas laikā sieviete bija tērpusies gaiši rozā, kuplā kleitā, bet uz savu partneri lūkojās ar paplašinātās realitātes briļļu palīdzību.
No padoma līdz "mīlestībai"
Viss sācies pavisam ikdienišķi — Noguči vērsās pie ChatGPT pēc padoma par savām problemātiskajām attiecībām. Sekojot MI ieteikumam, viņa šīs attiecības izbeidza. Vēlāk sieviete atgriezās platformā jau ar citu mērķi — izveidot digitālu videospēles tēla Klausa versiju, rūpīgi apmācot viņu runāt mierīgā tonī un veidot personību, kas atbilstu viņas emocionālajām vajadzībām.
Attiecības strauji kļuva ciešas — sieviete ar čatbotu apmainījās līdz pat 100 ziņām dienā.
Lai digitālo partneri padarītu "taustāmāku", Noguči nolīga mākslinieku, kurš radīja Klausa vizuālo tēlu.
Kāzas ar viedtālruni rokās
Ceremonija notika šovasar Okajamā. Tā līdzinājās ierastām kāzām — bija ziedi, solījumi un gredzenu apmaiņa. Vienīgā atšķirība — līgava rokās turēja viedtālruni, jo tajā atradās viņas "vīrs". Tā kā mākslīgā intelekta radītajam tēlam nebija balss, viņa solījumus nolasīja kāzu ceremonijas vadītājs.
"Stāvot manā priekšā, tu esi visskaistākā un starojošākā,"
citējot MI ģenerēto tekstu, vēsta Reuters. Fotogrāfijās līgavainis līdzās līgavai tika pievienots vēlāk.
Šī laulība juridiski nav spēkā. Japānas likumi neatzīst laulības starp cilvēkiem un mākslīgo intelektu.
Sabiedrības reakcija un ekspertu bažas
Stāsts izraisījis asu sabiedrības reakciju. Sieviete saņēmusi gan kritiku, gan izsmiešanu. Sākotnēji attiecībām iebilduši arī viņas vecāki, tomēr vēlāk tās pieņēmuši un pat piedalījušies ceremonijā.
Eksperti brīdina, ka šādu gadījumu dēļ dienaskārtībā nonāk jautājumi par MI lomu cilvēku dzīvē.
Arvien biežāk tiek pieminēts jēdziens "MI psihoze" — situācijas, kad cilvēkiem veidojas maldīga vai apsēsta pieķeršanās čatbotiem.
Pati Noguči uzsver, ka apzinās riskus. "Es nevēlos kļūt atkarīga," viņa sacīja žurnālistiem. "Vēlos saglabāt līdzsvaru — dzīvot reālu dzīvi un vienlaikus uzturēt attiecības ar Klausu."
