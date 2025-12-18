Jo tuvāk vēlēšanas, jo, saprotams, lielāka interese par partiju reitingiem. Kad tie dažus mēnešus nebija publiskoti, tas uzreiz radīja aizdomas, vai kaut kas netiek apzināti slēpts. 

Piemēram, vai tik reitings nav nobraucis "Jaunajai Vienotībai", kas gan mēģina savu veikumu ietīt krāšņākā iepakojumā, tomēr tas kļūst arvien problemātiskāk. Sagadīšanās vai ne, bet ziņas par partiju reitingiem apritē atgriezās vienlaikus ar Stambulas konvencijas kaislībām, tāpēc pēdējo mēnešu stabiņi tiek uzlūkoti tieši caur šo prizmu.

Pētījumu centra SKDS aptaujā, kas tapusi pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma, oktobrī un novembrī augšgalā bija "Latvija pirmajā vietā" (oktobrī – 9,5%, novembrī – 8,6%) un "Jaunā Vienotība" (attiecīgi – 9,5% un 8,3%), tāpēc varētu pieņemt, ka tieši abi šie politiskie spēki ir lielākie ieguvēji no "stambuliādes". Par Šlesera partiju viss it kā skaidrs, viņi pie šīm tēmām "dežurē" pastāvīgi, tāpat kā nosacīti otrajā ideoloģiskajā flangā to dara "Progresīvie". "Vienotības" gadījumā tas nav tik pašsaprotami, tomēr tieši šajā situācijā, prasmīgi uzliekot vajadzīgos akcentus, ilggadējā varas partija atradusi tādu kā glābšanas riņķi un cerību, ka nākamgad Saeimas vēlēšanās par to tomēr nobalsos arī tie, kas jūtas vīlušies valdības politikā un klusībā alkst pārmaiņas, taču baidās, ka tik nesanāk sliktāk.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē