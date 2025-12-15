Diskusijās par gaidāmo 20. Eiropas Savienības sankciju paketi pret Krieviju, kas paredzēta nākamā gada sākumā, aicinās sankcionēto preču sarakstā iekļaut dabīgo kaučuku, ziņo raidījums "De Facto". To agresorvalstī izmanto militārajā rūpniecībā. Lielāka skaidrība par jaunās sankciju paketes saturu varētu būt martā.
"De facto" vēsta, ka pērn no ES dalībvalstīm uz Krieviju eksportētas gandrīz 2000 tonnas dabīgā kaučuka. Saskaņā ar Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes datiem viens no galvenajiem dabīgā kaučuka piegādes ceļiem, vedis caur Latviju.
Šo materiālu Krievijā izmanto arī militāro lidmašīnu riepu ražošanā.
Dabīgais kaučuks galvenokārt tiek ražots Malaizijā un Indonēzijā, kuras nav pakļautas sankcijām, tāpēc to Krievijā parasti piegādā tieši vai caur Ķīnu. Tomēr daļa piegāžu notikusi arī caur ES valstīm. Ukrainas pētījumā secināts, ka pērn no ES uz Krieviju
dabīgais kaučuks eksportēts vairāk nekā 2,5 miljonu eiro vērtībā, no kuriem 86% nodrošinājusi Latvija, bet 14% – Itālija.
Pēc tam, kad par dabīgā kaučuka plūsmu caur Latviju ziņoja arī izdevums "Politico", situāciju sākušas izmeklēt drošības iestādes.
"Jāsaprot, vai tiešām noticis sankciju pārkāpums, vai ir bijusi piegāde tieši militārajam kompleksam. Šobrīd mēs gaidām atzinumu no mūsu drošības iestādēm,"
raidījumam sacīja Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Ārlietu ministrija atzinumu cer saņemt tuvāko divu nedēļu laikā.
Dabīgais kaučuks ir īpaši pieprasīts, jo sintētiskie analogi to nespēj aizstāt pilnībā. Krievija šo izejvielu importē, tostarp militāro lidaparātu riepu ražošanai.
"Krievijā ražo sintētisko kaučuku, taču tam nav tādas īpašības, kādas piemīt dabīgajam kaučukam un kas nepieciešamas lidmašīnu riepu izturībai, ilgmūžībai un darbības efektivitātei," skaidroja Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes pārstāve Olena Jurčenko.
Raidījumā norādīts, ka dabīgais kaučuks Krievijā tiek izmantots arī lidmašīnu riepām, ar kurām tiek veikti raķešu un aviobumbu triecieni Ukrainai.
Plašāk skatieties "De Facto" sižetā.
