Šogad 11 mēnešos Latvijas gaisa telpā reģistrēti 1228 globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) signāla traucējumi. Tas ir 2,3 reizes vairāk nekā pērn analogā laika periodā, norādīja VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).
Novembrī fiksēti 55 GPS traucējumu gadījumi, kas ir par 27,6% mazāk nekā pērn novembrī, kad to skaits sasniedza 76.
Salīdzinājumam — pērn kopumā reģistrēti 820 GPS traucējumi, 2023. gadā — 342, bet 2022. gadā tikai 26 gadījumi.
Latvijas gaisa satiksme norāda, ka
GPS traucējumi sākās vienlaikus ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un, visticamāk, ir ar to saistīti.
Savukārt Civilās aviācijas aģentūra (CAA) skaidro, ka aģentūra regulāri izvērtē un analizē ziņojumus par GPS signāla traucējumiem Latvijas gaisa telpā. Lai gan tie ietekmē civilās aviācijas ikdienas procesus, tie nerada apdraudējumu lidojumu drošumam ne tranzītā esošajiem, ne uz un no Latvijas lidojošajiem gaisa kuģiem.
CAA uzsver, ka lidojumu drošības nodrošināšanai tiek izmantotas vairākas neatkarīgas sistēmas, tādēļ
GPS signāla traucējumi būtiski neietekmē drošību.
Visi konstatētie gadījumi tiek centralizēti apkopoti un analizēti Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā.
