Zelta un sudraba cenas pasaules tirgos sasniegušas visu laiku augstāko līmeni, ziņo "Bloomberg". To veicinājusi pieaugošā ģeopolitiskā spriedze un tirgus dalībnieku pieņēmumi par turpmāku ASV procentu likmju samazināšanu.
Zelta cena pieauga par vairāk nekā 1,5%, pārspējot iepriekšējo rekordu — 4381 ASV dolāru par unci, savukārt sudrabs sadārdzinājās līdz pat 3,4%, pietuvojoties 70 ASV dolāriem par unci.
Cenu kāpumu veicina gaidas, ka ASV Federālo rezervju sistēma 2026. gadā procentu likmes varētu samazināt divas reizes. Zemākas likmes tradicionāli palielina dārgmetālu pievilcību, jo tie nenodrošina procentu ienākumus. Par vaļīgāku monetāro politiku publiski iestājies arī ASV prezidents Donalds Tramps.
Papildu impulsu tirgum dod arī ģeopolitiskie notikumi.
ASV ir pastiprinājušas naftas blokādi pret Venecuēlu, palielinot spiedienu uz prezidenta Nikolasa Maduro valdību, savukārt Ukraina pirmo reizi Vidusjūrā veikusi uzbrukumu Krievijas tā dēvētās "ēnu flotes" naftas tankkuģim.
Zelta cena šogad pieaugusi par gandrīz 70%. Kāpumu veicinājuši centrālo banku iepirkumi, kā arī investoru interese par ar zeltu nodrošinātiem biržā tirgotiem fondiem.
