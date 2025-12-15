Viens no Latvijas hiphopa pamatlicējiem Gustavo jau gandrīz piecus gadus ir attiecībās ar geštaltterapeiti Mairu Dzeni. Gan Maira, gan mūziķa jaunības laika mīlestība Evita atzīst — dzīvē ar reperi sieviete nekad nav pirmajā vietā, jo galvenā loma vienmēr pieder mūzikai, raksta "Privātā Dzīve".
Dokumentālās filmas "Tas pats es. Gustavo" pirmizrādē līdzās mūziķim bija gan pašreizējā draudzene, gan mamma, gan jaunības mīlestība Evita, kura uzsver, ka Gustavo jau agri sapratis — viņa attiecību modelis neatbilst tradicionālai ģimenes dzīvei. Evita norāda, ka
mākslinieka patiesā "otrā pusīte" ir mūzika, un mēģinājumi to mainīt ir veltīgi.
Tieši atšķirīgās vēlmes par ģimenes veidošanu kļuvušas par iemeslu viņu attiecību izjukšanai.
Pašreizējā Gustavo partnere Maira atzīst, ka attiecības ar radošu personību prasa pieņemšanu un spēju sadzīvot ar nepieciešamību pēc vienatnes. Filmā redzamas arī abu emocionālās sarunas, kurās Maira atklāti runā par uzmanības trūkumu, savukārt Gustavo skaidro, ka intensīvais
radošais process bieži nozīmē attālināšanos no attiecībām.
Viņš atzīst, ka ceļš līdz vietai Latvijas repa elitē prasījis personiskus upurus.
Abi dzīvo kopā, un Maira raksturo attiecības kā viļņveidīgas — līdzās sarežģījumiem netrūkst arī siltu ikdienas brīžu. Viņa uzsver, ka laulības nav pašmērķis un svarīgāk par formālu statusu ir ilgtermiņā līdzsvarot abu vajadzības. Pāris kāzas neplāno, bet uzskata, ka kopdzīve var būt pilnvērtīga arī bez tām.
Plašāk lasiet izdevumā "Privātā Dzīve".
