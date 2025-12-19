Nams, kurā Sergejs ar ģimeni dzīvoja astoņus gadus, jau ir pārdots citam īpašniekam. Vīrietis arī nevēlas publiski atklāt savu identitāti, uztraucoties par mātes veselību, ziņo raidījums "Bez Tabu".
Sergejs stāsta, ka 2016. gadā ar tobrīdējo ēkas īpašnieku panācis mutisku vienošanos par nama izpirkšanu. Viņš kopā ar ģimeni dzīvojis mājā Gulbenes nomalē un gadu gaitā, ieguldot gan savus spēkus, gan piesaistot speciālistus, ēku būtiski izremontējis.
Situācija mainījusies brīdī, kad īpašnieks nolēmis īpašumu pārdot citai personai. Sergejs atteicies pamest mājokli, uzskatot to par savu, taču īpašnieks vērsies tiesā.
Tiesa lēmusi par Sergeja un viņa ģimenes izlikšanu no īpašuma.
Kā pierādījumus saviem apgalvojumiem vīrietis spēj uzrādīt bankas pārskaitījumus, ko vairāku gadu laikā veikusi viņa tā laika sieva. Maksājumu aprakstos norādīts, ka nauda bijusi paredzēta mājas iegādei, apdrošināšanai, elektrībai un citiem izdevumiem. Lielākā daļa maksājumu — aptuveni 340 eiro mēnesī — bijusi tieši par māju.
"Astoņu gadu laikā par kredītu samaksāju 30 400 eiro. Pārskaitīju oficiāli bankai. Vēl remontēju māju, par veiktajiem darbiem uztaisīja tāmi, izmaksas ap 95 tūkstošiem eiro,"
stāsta no mājas tagad izliktais Sergejs.
Tiesas lēmums par izlikšanu ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams.
