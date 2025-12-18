Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde izsludinājusi meklēšanā 1963. gadā dzimušo Sandu Bērziņu, kura bezvēsts pazudusi. Sieviete pēdējo reizi manīta 15. decembrī savā dzīvesvietā Rīgā, Abavas ielā, informē policija.
Pazīmes: aptuveni 175 cm gara, vidējas miesas būves, ar rudiem, līdz pleciem gariem matiem. Pazušanas brīdī bija ģērbusies melnās biksēs, rozā džemperī, tumšas krāsas mētelī un melnos ziemas apavos.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par sievietes iespējamo atrašanās vietu, apskatīt viņas fotogrāfiju un nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu