Televīzijas šovā "Slavenības. Bez filtra" spriedze Kambalu laulībā sasniegusi augstāko punktu. Šīs kulminācijas rezultātā Olga Kambala pieņēma lēmumu atstāt kopīgo dzīvesvietu un pavadīt nakti viesnīcā.
Olga Kambala atzīst, ka konflikts ar Kasparu bija kļuvis tik nepanesams, ka turpmāka palikšana mājās vairs nebija iedomājama. Tas lika viņai pārdomāt, kāpēc viņu savstarpējā komunikācija ir nonākusi tik zemā līmenī. Olga uzsver savu godīgumu, norādot, ka nav nodevusi uzticību, nav melojusi un nav kaitējusi ģimenei, tomēr attiecībās jūtas nenovērtēta.
Kaspars pret sievas aiziešanu izturas ar cinismu un ironiju, neuztverot šo soli kā nopietnu draudu attiecību pastāvēšanai. Tikmēr Olga viesnīcu izmanto kā iespēju apstāties, pievērsties sev un sakārtot haotiskās domas. Viņa runā par vēlmi atgūt labu pašsajūtu un pieļauj, ka šis posms varētu iezīmēt jaunu sākumu.
Rīts viesnīcā Olgai nesa skarbu, bet godīgu atskārsmi. Viņasprāt, aizbraukšana bija viens no labākajiem pēdējā laika lēmumiem, novērtējot gan sevi, gan attiecības no malas. "Es šodien pamodos un reāli sapratu, kādā miskastē es sevi esmu ielikusi. Ar to kliegšanu, ar tiem apvainojumiem – un tas viss nebeidzas. Tas iet pa apli," atzīst Olga.
Šis laiks ārpus mājām devis Olgai mieru un skaidrību, lai apdomātu turpmāko rīcību. "Tas bija kā pamosties no murga," viņa saka un piebilst: "Es laikam negribu vairs būt kopā ar Kasparu. Man apnika šie nebeidzamie karuseļi." Olga uzsver, ka pirms attiecībām ar Kasparu bijusi ļoti spēcīga un neatkarīga sieviete. Viņa apliecina, ka spēs pārdzīvot, ja attiecības beigsies: "No acīm prom – no sirds ārā," norāda Olga.
Viņa secina, ka pāriem reizēm vajadzētu padzīvot atsevišķi, jo tas maina skatījumu uz lietām. Tomēr Olga brīdina, ka šāds "atpūtas" periods nedrīkst ieilgt, citādi pastāv risks, ka attiecības vairs nebūs glābjamas. "Tas nenozīmē, ka viss jums beigsies. Uz mēnesi – nē. Bet uz dažām dienām var," saka Olga.
Vissāpīgākā atziņa Olgai ir pārliecība, ka vīrs viņu nemīl. "Tas ir fakts. Viņš nekad mani nav mīlējis," viņa saka, piebilstot, ka agrāk par to ļoti pārdzīvojusi, taču tagad šo domu pieņēmusi: "Es esmu pieņēmusi to. Viņš necīnās par mani." Olga secina, ka Kaspara dzīvē viņa bija tikai "ērts variants un tas esot pierādījies praksē par simts procentiem".
