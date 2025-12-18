AS "Latvenergo" ir Latvijas valstij piederošs elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas, kā arī tirdzniecības un elektroenerģijas sadales uzņēmums.
"Latvenergo" koncerns nodarbojas arī ar dabasgāzes tirdzniecību un piedāvā telesakaru risinājumus uzņēmumiem.
AS "Latvenergo" daudzus gadus ir viens no Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem. Kāda ir tā stratēģiskā virzība, lai šo statusu ne tikai noturētu, bet arī attīstītu un vairotu – par šiem un citiem jautājumiem saruna ar AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāju, galveno izpilddirektoru Mārtiņu Čaksti.
Čakstes kungs, kāda tad ir "Latvenergo" vieta un atbildība mūsu valsts tautsaimniecībā?
M. Čakste: Pirms pāris nedēļām mani uzaicināja piedalīties Latvijas Universitātes rektora Gundara Bērziņa prezentācijā "Valsts attīstības vīzija 2050: sabiedrības gaidas un attīstības scenāriji". Augstskola to izstrādājusi Valsts kancelejas uzdevumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas konstitucionālajām vērtībām – Latvijas pastāvēšanas nepārtrauktību, latviešu valodas un kultūras telpas saglabāšanu un attīstību, kā arī iedzīvotāju labklājības pieauguma nodrošināšanu. Prezentācijā analizēta Latvijas attīstības trajektorija pēdējās desmitgadēs, kā arī vērtētas globālās un reģionālās tendences. Es tajā saklausīju vismaz deviņus pamata uzstādījumus, ar kuriem nākamajos 25 gados mums visiem būs jāstrādā un jāveic izvēles, lai valsts šos mērķus sasniegtu.
Šo prezentāciju pieminu tādēļ, ka "Latvenergo" ir iesaistīts praktiski ikviena iezīmētā valsts attīstības virziena mērķu sasniegšanā. Globālās konkurētspējas stiprināšana, ilgtspējīga enerģija Latvijas industrializācijai un produktivitātei – šo un citu uzdevumu īstenošanā nozīmīga loma būs arī "Latvenergo".
Ko mēs jau darām konkurētspējas un ilgtspējīgas enerģijas iegūšanas sakarā, ilustrēšu ne tikai ar jau plaši apspriestajiem vēja un saules enerģijas parku piemēriem. Šoruden esam noslēguši līgumu ar RTU par tenūras profesoru piesaisti zaļā ūdeņraža tehnoloģiju pētniecībai. Tenūras pētnieki iegūst stabilitāti konkrētas jomas pētniecībai konkrētā institūcijā, kamēr sasniegts vēlamais rezultāts. Ko tas dos? Universitāte varēs veidot arī doktorantūru, pie mums kopumā palielināsies cilvēku skaits, kuri būs kompetenti zaļā ūdeņraža tehnoloģijās. Savukārt "Latvenergo" un citi Latvijas uzņēmumi tajā procesā varēs piedalīties kā zaļās enerģijas, šajā gadījumā – zaļā ūdeņraža ražotāji.
Rezultātā kaut kam ļoti pieprasītam varēsim dot pievienoto vērtību šepat uz vietas un saražoto eksportēt. Nevis tikai sekot citur izveidotajām tehnoloģijām, saražotajām precēm un to visu masveidā importēt. Jo zaļais ūdeņradis ir pamats, lai varētu pārstrādāt, piemēram, zaļo amonjaku, ko eksperti uzskata par šķidro degvielu karali nākotnē, kā arī citas zaļās degvielas.
Ar šo piemēru vēlējos parādīt tikai vienu rakursu, kur zaļā enerģija var veidot augstas pievienotās vērtības ekonomiku nākotnē, radīt pilnīgi jaunas tautsaimniecības nozares un ar tām iekļauties globālās ekonomikas ķēdēs. Būt klāt šo ideju radīšanā un ieviešanā – arī tā mūsu atbildība valsts un sabiedrības priekšā.
Cits virziens ir datu centri, mākslīgais intelekts. Latvija datu centrus var piesaistīt tikai ar savu zaļo enerģiju. Mūsu gadījumā attiecībā uz datu centru piesaisti ir divu veidu izvēles: iznomāt vietu un tiem pārdot elektrību vai – ieguldīt un izveidot datu centru pašiem, tādējādi atdevi gūstot daudz lielāku. Esam izvēlējušies, ka "Latvenergo" ies arī tehnoloģiju attīstīšanas ceļu.