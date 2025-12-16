Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ieņēmis otro vietu pasaules līderu topā, kuriem ukraiņu tauta uzticas visvairāk, liecina pētījuma "Ārpolitika un drošība. Ukrainas sabiedrības viedokļi — 2025" rezultāti, vēsta Ukrainas Nacionālā ziņu aģentūra "Ukrinform".
Ukraiņu uzticēšanās līmenis Edgaram Rinkēvičam ir 73,5%. Virs Latvijas prezidenta šajā topā atrodas tikai Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers ar 76,1% uzticēšanās līmeņa rādītāju. Topa pirmo trijnieku noslēdz Francijas prezidents Emanuels Makrons, kurš no Rinkēviča atpaliek par 0,1%.
Rinkēvičs iemantojis vairāk uzticības par tādiem līderiem, kā piemēram, Vācijas kancleru Fridrihu Mercu (72,7%), Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu (72,4%) un Somijas prezidentu Aleksandru Stubu (72,7%).
Lielāko ukraiņu uzticības pieaugumu piedzīvojis Vācijas kanclers Mercs
(par 35,8 procentpunktiem), vērā ņemams pieaugums arī Lielbritānijas premjeram un Francijas prezidentam.
Straujākais uzticības kritums novērots to valstu līderiem, kas iepriekš atradās reitinga augšgalā. Piemēram, Polijas prezidentam uzticības līmenis krities par 20,6 procentpunktiem un tagad ir vien 44% un
ASV prezidents Donalds Tramps piedzīvojis līdzīgu kritumu un viņa uzticības līmenis tagad ir vien 24,4%.
Reitinga pašā apakšā kā neuzticamākie pasaules līderi ierindoti Ungārijas, Ķīnas, Baltkrievijas un, protams, Krievijas līderi.
