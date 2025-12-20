Džeiks Pols piedzīvoja otro zaudējumu savā karjerā un pirmo zaudējumu ar nokautu, kad aizvadītajā naktī Maiami viņu apturēja bijušais smagsvara čempions Entonijs Džošua, ziņo "ESPN".
Polam nācās pieredzēt to, ka bijušais divkārtējais čempions smagsvara kategorijā Entonijs Džošua darbojas pavisam citā stratosfērā nekā influenceris-bokseris, — viņš tika nokautēts sestajā raundā.
Cīņa vilkās daudz ilgāk, nekā daudzi bija prognozējuši. Pirmajā cīņas pusē Pols riņķoja apkārt Džošua, izvairoties no tieša kontakta, kamēr arēnā skanēja svilpieni.
Pola nevēlēšanās iesaistīties sitienu apmaiņā ļāva viņam izdzīvot sākuma raundos, taču viņa fiziskā sagatavotība viņu pievīla —
masīvais brits panāca nogurušo pretinieku un noslēdza cīņu ar iespaidīgu taisno labo sitienu.
Pols izturēja ilgāk nekā daži no Džošua iepriekšējiem pretiniekiem, taču ar izdzīvošanu vien nepietika, lai uzvarētu cīņā, Džošua nemitīgi centās to pabeigt pēc iespējas ātrāk.
Nemierīgais pūlis prasīja lielāku aktivitāti, kamēr Pola stratēģija bija tieši izvairīties no nepatikšanām. Pēc neskaitāmiem satvērieniem klinčā un kritieniem zemē, nogurušais Pols piektajā raundā bija spiests sākt cīnīties aktīvāk. Viņš trāpīja ar labo sitienu, taču
Džošua panāca divus nokdaunus — vispirms ar sitienu pa ķermeni, bet pēc tam ar kombināciju divu sitienu kombināciju galvā.
Sesto raundu Pols jau sāka būdams savainots, un Džošua devās uzbrukumā, nogāžot Polu ringā ar labo sitienu. Pols vēl spēja piecelties, taču nespēja izbēgt – Džošua izslēdza gaismas ar īsu labo sitienu, kas galīgi nogāza Polu sestā raunda vidū.
