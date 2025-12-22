Lai gan terorisma draudu līmenis Latvijā joprojām tiek vērtēts kā zems, pēdējos divos gados būtiski pieaudzis ar terorismu saistīto kriminālprocesu skaits, un drošības dienestu uzmanības lokā arvien biežāk nonāk digitālajā vidē radikalizējušies jaunieši, ziņo raidījums "De facto".
Raidījums vēsta, ka Rīgas apgabaltiesa apelācijas instancē 11. decembrī palielināja sodu Maratam Aitullinam, notiesājot viņu par apmācīšanos terorismam un sprāgstvielu glabāšanu. Viņam piespriesta brīvības atņemšana uz četriem gadiem un viena gada probācijas uzraudzība.
Valsts drošības dienests Aitullinu aizturēja 2024. gada maijā.
Izmeklēšanā konstatēts, ka viņš internetā apguvis teroristisku uzbrukumu veikšanas pamācības un savā dzīvesvietā glabājis sprāgstvielu,
kas, pēc ekspertu secinājumiem, iegūta no RPG tipa munīcijas. Telefonā un datorā atrasti simtiem ar islāmistu ekstrēmismu saistītu attēlu, video un instrukciju, kā arī sarakstes ar radikālām grupām "Telegram".
Apsūdzība norādīja, ka Aitullins iesaistījies tā dēvētajā "informācijas džihādā", mudinot citus pievienoties teroristiskām organizācijām un sniedzot padomus par konspiratīvu rīcību. Tiesas piesaistītais eksperts secināja, ka
viņš atradies radikalizācijas otrajā fāzē, kurai varētu sekot praktiska vardarbīga rīcība.
Eksperti uzsver, ka jauniešu radikalizācija ir pieaugoša globāla problēma, ko veicina ilgstoša uzturēšanās tiešsaistē un teroristisko grupējumu mērķtiecīga vervēšana sociālajās platformās. Kopš 2019. gada Latvijā sākti deviņi ar terorismu saistīti kriminālprocesi, no kuriem pieci — pēdējos divos gados.
Lai mazinātu riskus, Valsts drošības dienests veic preventīvas pārrunas ar riska personām, bet eksperti uzsver digitālās pratības nozīmi un nepieciešamību platformām ātrāk reaģēt uz ekstrēmistu saturu.
Plašāk skatieties 21. decembra "De facto" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu