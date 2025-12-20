Aizvadītajā nedēļā notika Valsts probācijas dienesta ikgadējā akcija “Cilvēks – cilvēkam” Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, lai iedvesmotu jauniešus pozitīvām pārmaiņām un palīdzētu spert soļus pretī drošai un atbildīgai dzīvei sabiedrībā. Pusaudžus uzrunāt devās TV sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” komanda — producente Aija Strazdiņa-Ratinska, mūziķis un projekta vadītājs Jānis Bukums, kā arī Madara, šova piektās sezonas uzvarētāja un bijusī Valsts probācijas dienesta kliente, kurai izdevies spert nozīmīgus soļus un sasniegt pozitīvas pārmaiņas.
Vienojoties kopīgā komandas darbā, tikšanās laikā talantīgie Cēsu Audzināšanas iestādes jaunieši sarakstīja dziesmas vārdus, kas veltīti septītajai “Caur ērkšķiem uz…” sezonai, tās skatītājiem un ikvienam, kurš atrodas uz pārmaiņu ceļa vai sastopas ar grūtībām uzstādīto mērķu sasniegšanā. Izmantojot pusaudžu un jauniešu radīto tekstu, ar mākslīgā intelekta palīdzību tika radīts unikāls skaņdarbs, kas atspoguļo reizēm tik sūro ceļo pretim jaunam sākumam, apliecinot, ka iespējams ir viss, ja vien ir vēlēšanās ko mainīt savā dzīvē.
Caur šo pieredzi Cēsu Audzināšanas iestādes jaunieši apliecina savu iedvesmojošo pārliecību, ka katram, neatkarīgi no pagātnes kļūdām, ir iespēja mainīties un veidot savu nākotni. Tas atgādina, ka līdzcilvēku iedrošinājums un uzticēšanās ir būtisks resurss, kā arī uzsver, ka pārmaiņas sākas ar apzinātu izvēli – uzņemties atbildību, ticēt sev un pieņemt atbalstu. Savukārt plašākai sabiedrībai akcija “Cilvēks – cilvēkam” vēsta, ka cilvēcība, atbalsts un empātija ir spēcīgi instrumenti ceļā uz drošu, jēgpilnu un pilnvērtīgu dzīvi.
“Ceļš pretī mērķiem ne vienmēr ir taisns un reti kad rozēm kaisīts, bet kopā varam darīt labus darbus un domāt labas domas, lai ērkšķu šajā ceļā būtu tik maz, cik vien iespējams,” stāsta sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” producente Aija Strazdiņa-Ratinska.
“Akcijā “Cilvēks – cilvēkam” kopā radītā dziesma ir piemērs tam, kā atbalsts un
radošums palīdz jauniešiem ieraudzīt savas iespējas, noticēt sev un labākai nākotnei. “Caur ērkšķiem uz…” ir izcils Valsts probācijas dienesta sadarbības partneris un ar savu televīzijas projektu tas ļauj sabiedrībai ieskatīties, cik izaicinājumu pilns ir cilvēka ceļš uz pārmaiņām, vienlaikus parādot, cik nozīmīgs šajā ceļā ir līdzcilvēku atbalsts, iespējas un spēja tās izmantot,” uzsver Imants Jurevičius, Valsts probācijas dienesta vadītājs.
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem ir slēgta tipa valsts iestāde, kas paredzēta nepilngadīgām personām, kuras likumpārkāpumu dēļ ir nonākušas krimināltiesiskās vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu sistēmā. Valsts probācijas dienests akciju rīko jau 22 gadus, stiprinot jauniešu sociālās prasmes, motivāciju un ticību sev. Sarunas, kopīgas aktivitātes un iedvesmojoši pieredzes stāsti palīdz jauniešiem ieraudzīt, ka pārmaiņas ir iespējamas vienmēr, ja vien kāds dod iespēju un atbalstu, un tu pats esi gatavs šo iespēju izmantot.
Noklausies dziesmu šeit:
