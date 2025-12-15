Pašvaldībām ir iespēja izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanai, Jelgavas novadā šī nauda novirzīta grants ceļu asfaltēšanai. Taču, izpētot projektus, atklājies, ka vairāki no šiem ceļiem atrodas tieši pie novada domes deputātiem vai viņiem pietuvinātu personu īpašumiem un saimniecībām, ziņo raidījums "Nekā personīga".
Novadā šādus posmus dēvē par "uzņēmēju ceļiem" — 85% izmaksu sedz Eiropas fondi, bet 15% līdzfinansē pašvaldība. Uzņēmēji, kuri atrodas šo ceļu tuvumā, apņemas attīstīt saimniecisko darbību, investēt un radīt jaunas darba vietas. Praksē tas nozīmējis, ka
nomaļi grants ceļi pēkšņi pārtop asfaltētos posmos tieši pie privātmājām vai saimniecībām.
Viens no piemēriem ir ceļš gar Vilces dzirnavu drupām, kura asfaltēšanu lūdza zemnieku saimniecība "Terēņi", kas pieder novada domes deputātes Lolitas Duges (ZZS) dzīvesbiedram. Deputāte piedalījās domes sēdē, kurā tika lemts par šī ceļa iekļaušanu projektā, par ko vēlāk saņēma KNAB aizrādījumu. Duge norādīja:
"Pēc tam es dabūju aizrādījumu, un es arī patiesībā atzinu un pateicu, ka es nezināju, jo tā ir tā kā vīra saimniecība."
Līdzīgi atjaunoti ceļi ved arī uz deputāta Jura Lavenieka (ZZS) un deputāta Ulda Caunes (ZZS) ģimenes īpašumiem. Bērvircavā izbūvēts ceļš, kas ved uz privātmāju, kur dzīvo Caunes dēls, lai gan tur nav redzama aktīva saimnieciskā darbība.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra norāda, ka projekti tiek izvērtēti un tie formāli neved tieši uz privātmājām, lai gan var iet garām tām. Savukārt pašvaldība uzsver, ka deputāti interešu konflikta gadījumā balsojumos nepiedalās un lēmumus pieņem dome kopumā.
Šī gada sākumā apstiprināts vēl viens projekts — Ābelīšu ceļš Salgales pagastā, ko pieteikusi deputāta Gundara Liepas (NA) saimniecība. Viņš uzsver, ka
ceļš nepieciešams graudu loģistikai un ziemā atvieglos saimniecības darbu.
Pašvaldība skaidro, ka prioritāte ir uzņēmējdarbības attīstība, tomēr praksē vairāki asfaltētie posmi atrodas pie deputātu vai viņu ģimenes īpašumiem, kamēr līdz tiem bieži jābrauc pa sliktas kvalitātes grants ceļiem. Vienā gadījumā uz svaigi asfaltēta ceļa pat bija uzstādīti vārti, kas neatbilst Eiropas fondu noteikumiem, un pēc uzraugošās iestādes norādes tie tika noņemti.
Plašāk skatieties 14. decembra "Nekā personīga" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu