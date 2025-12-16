Kiberapdraudējumu līmenis Latvijā šogad sasniedzis līdz šim augstāko atzīmi, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" norādīja informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina.
Balstoties uz šā gada 11 mēnešu datiem, Kaškina uzsvēra, ka
apdraudējumu apjoms turpina pieaugt, un galvenais iemesls tam ir krāpšanas kampaņu straujā izplatība.
Lai gan kiberincidentu aktivitāte gada laikā nav bijusi vienmērīga un bijuši arī mierīgāki periodi, kopējā tendence ir augšupejoša.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu kiberapdraudējumu skaits palielinājies par aptuveni 13%,
savukārt krāpšanas gadījumu pieaugums sasniedzis 30–35%. Pēc Kaškinas teiktā, tuvākajā laikā būtiskas izmaiņas šajā tendencē nav gaidāmas.
Viņa norādīja, ka Latvija kiberkrāpniekiem kļūst arvien pievilcīgāka, jo pieaug iedzīvotāju labklājība. "Cert.lv" vadītāja uzsvēra, ka galvenais aizsardzības līdzeklis ir sabiedrības izglītošana un kritiskā domāšana.
