Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā neatgriezīsies vēl vismaz divas nedēļas, ziņo ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Porziņģis nav piedalījies septiņās no pēdējām astoņām Atlantas "Hawks" spēlēm. No komandas šosezon aizvadītajām 27 spēlēm, Kristaps piedalījies mazāk kā pusē no tām — 13 mačos.
Klubs plāno veikt padziļinātus medicīniskos izmeklējumus,
lai noskaidrotu situāciju un sagatavotu basketbolistu sezonas turpinājumam.
Porziņģis iepriekš teicis, ka pašreizējās veselības problēmas nav saistītas ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu (POTS), ar ko saskārās pagājušās sezonas beigās. Toreiz
saslimšana izpaudās kā sirdsdarbības paātrināšanās, pieceļoties kājās.
Pēdējo spēli Kristaps aizvadīja 5. decembrī pret Denveras "Nuggets". 20 minūtēs uz laukuma viņš izcēlās ar 25 punktiem, trāpot četrus no septiņiem tālmetieniem.
Šosezon Porziņģis 13 spēlēs vidēji guvis 19,2 punktus, izcīnījis 5,6 atlēkušās bumbas, atdevis 3,1 rezultatīvu piespēli un bloķējis 1,5 metienus.
Latvieša pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 15 uzvarām un 12 zaudējumiem Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem astoto vietu.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu