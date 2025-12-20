Satraukumu Bavārijā izraisījis nule tīmeklī publicēts video, kurā bērnu rotaļlaukumā Altmanšteinā, 100 kilometrus uz ziemeļiem no Minhenes, redzami divi vilki.
Eksperti uzskata, ka video redzami jauni vilki, piektdien sacīja Bavārijas vides biroja (LfU) pārstāve sakariem ar presi.
Kēšingas mežs Altmīles ielejā ir noteikts par vilku teritoriju, kam tagad apjoms tiks nedaudz mainīts, norādīja pārstāve.
Vietējā pašvaldība apstiprināja, ka video filmēts ceturtdien.
Platformā "X" video publicējis Bavārijas ekonomikas, reģionālās attīstības un enerģētikas ministrs Hūberts Aivangers.
Lai gan lietotāji komentāru sadaļā pie video pauda bažas par vietējo iedzīvotāju drošību un aicināja vilkus nošaut, Aivangers atzina, ka Bavārijas parlaments vēl nav pieņēmis nepieciešamos tiesību aktus.
Par jomu atbildīgo iestāžu eksperti klāstīja, ka dzīvnieku uzvedība neesot nekas neparasts un ka apdraudējums cilvēkiem esot neliels.
Vilki parasti esot tramīgi un izvairoties no cilvēkiem, sacīja LfU pārstāve.
"Tomēr blīvi apdzīvotās vidēs, piemēram, Vācijā, reizēm gadās, ka vilki skraida garām ciemiem vai šķērso apdzīvotas vietas ar skraju apbūvi," norādīja amatpersona.
Parasti tas notiek naktī, tumsā, bet dažreiz arī dienā, piebilda LfU pārstāve.
Vilki Altmanšteinā uzfilmēti gaišā dienas laikā.
