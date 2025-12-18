Valsts policija (VP) saņēmusi divus iesniegumus no Ventspils iedzīvotājām par krāpšanas gadījumiem, kuros seniorēm nodarīti ievērojami finansiāli zaudējumi. Abos gadījumos uzsākti kriminālprocesi, informē policija.
Vienā no gadījumiem sieviete saņēma vairākus zvanus no personām, kas uzdevās par mobilo sakaru operatora, bankas un policijas darbiniekiem.
Krāpnieki pārliecināja seniori, ka viņas rīcībā esošā skaidrā nauda ir jādeklarē.
Pie sievietes ieradās vīrietis, kuram viņa nodeva bankas karti un PIN kodu, bet vēlāk arī skaidru naudu. Solījums atgriezt naudu netika izpildīts, turklāt bankas karte tika izmantota vairākiem skaidras naudas izņemšanas darījumiem. Kopējais zaudējumu apmērs sasniedza gandrīz 4400 eiro.
Otrā gadījumā krāpšana noritēja vairāk nekā nedēļu. Sieviete sākotnēji saņēma zvanu no it kā kurjera, kuram sniedza savus personas datus. Lai gan viņa apgalvoja, ka bankas informāciju nesniegs, telefonsarunu laikā tika apstiprināti vairāki "Smart-ID" pieprasījumi.
Rezultātā uz sievietes vārda tika noformēti pieci kredīti vairāk nekā 15 000 eiro apmērā, un nauda pārskaitīta uz ārvalstu banku kontiem.
Kad pārskaitījumu limits tika sasniegts, sieviete bankā noformēja jaunu karti, izņēma atlikušos 3000 eiro un, sekojot krāpnieku norādījumiem, naudu ievietoja pakomātā.
Valsts policija norāda, ka abos gadījumos saziņa ar krāpniekiem notikusi krievu valodā, un atkārtoti uzsver —
policijas un citu iestāžu darbinieki nekad neprasa nodot skaidru naudu, bankas kartes vai piekļuves datus.
Šādos gadījumos saruna nekavējoties jāpārtrauc un par aizdomīgiem zvaniem jāsazinās ar iestādi, izmantojot oficiālos kontaktus.
