Latvijas Sabiedriskā medija šovā "Pārdziedi mani!" aizvadīts trešais raidījums, kurā dalībnieki izpildīja dziesmas, kas mainījušas pasauli. Gan skatītāji, gan eksperti par pārliecinošāko atzina Ralfa Eilanda sniegumu, izvirzot viņu raidījuma līdera pozīcijā.
Ralfs Eilands skatītājus pārsteidza ar Fredija Merkūrija ikoniskās dziesmas "Bohemian Rhapsody" izpildījumu, apliecinot savas vokālās prasmes un iegūstot pirmo vietu skatītāju balsojumā.
Pieskaitot ekspertu piešķirtos punktus, viņš kļuva par trešā raidījuma kopvērtējuma favorītu.
Otro vietu skatītāji piešķīra Emīlijai, kura izcēlās ar Maikla Džeksona dziesmu "They Don’t Care About Us", savukārt trešajā vietā ierindojās Antra Stafecka ar emocionālu Enijas Lenoksas dziesmas "No More I Love You’s" interpretāciju.
Ceturto vietu ieguva operdziedātājs Jānis Apeinis, kurš izpildīja dziesmu "Uz krustcelēm". Piektajā pozīcijā — Alise Haijima ar Džona Lenona "Imagine". Skatītāju balsojumā sestajā vietā ierindojās Artūrs Uškāns, septītajā — rolands če, bet astotajā — Raimonda Vazdika.
Dalībnieku sniegumu vērtēja pastāvīgie eksperti Marija Naumova un Andris Freidenfelds, kuriem šoreiz pievienojās arī dziedātāja Māra Upmane-Holšteine.
Ekspertu vērtējumā augstāko punktu skaitu ieguva Ralfs Eilands, aiz viņa — Antra Stafecka un Emīlija.
Apvienojot skatītāju un ekspertu balsojumus, Ralfs Eilands saglabāja līderpozīciju kopvērtējumā. Nākamajā raidījumā, kas gaidāms 20. decembrī pulksten 21.10, dalībniekus sagaida līdz šim lielākais izaicinājums — operas žanrs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu