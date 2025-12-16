Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņojis, ka pirmo reizi tās rīcībā esošie zemūdens bezpilota aparāti "Sub Sea Baby" veiksmīgi uzspridzinājuši Krievijas "Varšavjanka" klases zemūdeni, kuras vērtība pārsniedz 400 miljonus ASV dolāru. Rezultātā zemūdene guvusi kritiskus bojājumus un faktiski vairs nav izmantojams.
"Ukrainas Drošības dienests veica vēl vienu unikālu speciālu operāciju un sarīkoja jūras "blīkšķi" Novorosijskas ostā. Pirmo reizi vēsturē zemūdens bezpilota aparāti "Sub Sea Baby" uzspridzināja Krievijas "Varšavjanka" klases zemūdeni.
Sprādziena rezultātā zemūdene tika kritiski bojāta un faktiski izsista no ekspluatācijas,"
teikts SBU preses dienesta izplatītajā paziņojumā.
Saskaņā ar sniegto informāciju, uzbrukuma brīdī
zemūdenē atradušās četras spārnotās raķetes "Kalibr", kuras Krievija izmanto triecieniem pa Ukrainas teritoriju.
"Tā bija SBU 13. Galvenās militārās pretizlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Jūras spēku kopīga operācija," norādīts paziņojumā.
SBU atgādina, ka "Varšavjanka" klases zemūdenes izmaksas ir aptuveni 400 miljoni ASV dolāru, taču starptautisko sankciju dēļ jaunas līdzīgas zemūdenes būvniecība Krievijai šobrīd varētu sasniegt pat 500 miljonus dolāru.
Uzspridzinātā zemūdene bija spiesta palikt Novorosijskas ostā, jo iepriekš veiksmīgas jūras dronu "Sea Baby" operācijas lika Krievijas flotes kuģiem un zemūdenēm pamest Sevastopoles līci okupētajā Krimā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.