Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas 2025. gada 19. augusta vakarā Rēzeknē pamanīja degošu automašīnu kādas degvielas uzpildes stacijas autostāvvietā. Likumsargi nekavējoties nodzēsa liesmas un uzsāka iespējamā vainīgā meklēšanu, informē VP.
Jau nākamajā dienā, 20. augustā, tika aizturēts 2001. gadā dzimis vīrietis. Izmeklēšana kriminālprocesā ir noslēgta, un 2025. gada 11. decembrī lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
19. augustā ap pulksten 23.07 Reaģēšanas nodaļas policisti, pildot dienesta pienākumus, Rēzeknē konstatēja degošu "Audi A4" automašīnu.
Ugunsgrēks tika likvidēts pašu spēkiem, pēc kā nekavējoties uzsāktas izmeklēšanas darbības. 20. augustā Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizturēja iespējamo vainīgo par transportlīdzekļa tīšu dedzināšanu.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka iespējamais nozieguma motīvs bijis personu savstarpējs konflikts.
Par notikušo Valsts policijā ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas — par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā veikta ar dedzināšanu vai citā vispārbīstamā veidā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods brīvības atņemšana līdz desmit gadiem, kā arī probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
2025. gada 11. decembrī izmeklēšana tika pabeigta, un kriminālprocess nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 2001. gadā dzimušo vīrieti.
