Saeimas Juridiskā komisija trešdien vienojās turpināt darbu pie iedzīvotāju iniciatīvas par dzīvnieku tiesību aizsardzību, kas paredz grozīt Civillikumu, tajā nosakot, ka "dzīvnieki nav manta, bet gan dzīvas būtnes".
Deputāti, uzklausot iniciatīvas pārstāvi Martu Mackeviču, komisijas sēdē bija vienisprātis, ka darbs pie šī jautājuma ir jāturpina.
Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna minēja, ka Civillikums tapis pirms teju 90 gadiem un izpratne par to, kas ir dzīvnieks, mūsdienās ir būtiski mainījusies. Viņa norādīja, ka daudzas civiltiesiskās attiecības bieži vien ir saistītas ar dzīvnieku ikdienu – piemēram, jautājums par to, kas notiek ar dzīvnieku tajā brīdī, kad kaut kas notiek ar cilvēku. Paegļkalnas ieskatā, Civillikums šo jautājumu nerisina pienācīgi. Pēc Paegļkalnas domām, esot vērts ielikt likumā šādu, iespējams, deklaratīvu vērtību normu, lai sabiedrībā vēl vairāk mainītu izpratni. Tāpat Paegļkalna norādīja, ka jāiezīmē grupa, uz kuru attiektos šis regulējums.
Deputāte Linda Liepiņa atsaucās uz Latvijas Veterinārārstu biedrības vēstuli, norādot, ka Latvijā jau esot pietiekami daudz normu, kas regulē dzīvnieku uzturēšanas jautājumus. Viņas ieskatā, jāsaprot pati problēma – vai nav pietiekamas izpratnes par šo regulējumu vai normas netiek piemērotas.
Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāve sēdē norādīja, ka biedrības ieskatā nav nepieciešami grozījumi Civillikumā, jo esot pilnīgi cits darbu saraksts, kas jāpaveic. Piemēram, dzīvnieku aizsardzības organizācijām jāizglīto sabiedrība par likumiem, sludinājumu platformām jāuzliek pienākums dzēst dzīvnieku pavairotāju sludinājumus, kas neatbilst tiesību normām, tāpat esot jāorganizē tiesnešu un prokuroru apmācības par dzīvnieku tiesībām, dzīvnieku aizsardzības, labturības jautājumiem. Līdztekus ir būtiski jāuzlabo pašvaldības policijas darba efektivitāte, kā arī pašvaldībās jāstrādā ar dzīvnieku reģistrācijas un labturības kontroli, jādomā, kā efektīvi iekasēt pašvaldības nodevas par dzīvnieku turēšanu.
Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins atzīmēja, ka katrs no šiem punktiem ir vērā ņemams un ar tiem vajadzētu strādāt. Reizē viņš aicināja koncentrēties uz konkrēto jautājumu – jārunā par vērtību normas ierakstīšanu likumā, kas aicinās cilvēkus mainīt attieksmi. Viņa ieskatā, šo darbu varētu paveikt šī Saeima.
Komisija lūdza Tieslietu ministrijai līdz 1. martam izvērtēt un sniegt komisijai viedokli par iespējamajiem grozījumiem, kā arī apkopot sēdē dzirdēto, lai veicinātu šo jautājumu skatīšanu.
Parlamentārieši par šo jautājumu spriež, jo Saeimas Juridiskajai komisijai nodota iniciatīva "Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne", kurai platformā "Manabalss.lv" savākti ap 35 000 iedzīvotāju parakstu.
