23. un 24. decembrī Latvijā prognozēts straujš gaisa temperatūras pazeminājums, bet brīvdienu turpinājumā laikapstākļi būs mainīgi, liecina pašreizējās "Global Forecast System" prognozes.
Pirms Ziemassvētkiem sestdien gaidāms lietus, savukārt svētdien nokrišņi būs iespējami tikai vietām Vidzemē un Latgalē. Gaisa temperatūra saglabāsies +2…+7 grādu robežās. Pirmdien kļūs nedaudz vēsāks, un dažviet iespējami īslaicīgi nokrišņi.
Otrdien no ziemeļaustrumiem Latvijā ieplūdīs ievērojami aukstāks un sausāks gaiss, un jau vakarā visā valstī iespējams sals.
Sniega sega būs neliela, tāpēc daudzviet gaidāms kailsals.
24. decembrī laikapstākļi var būt saulaini, bet valsts austrumos gaisa temperatūra vietām var noslīdēt zem —10 grādiem. Vienlaikus Pirmajos Ziemassvētkos piekrastē iespējams atkusnis, kā arī
daudzviet Latvijā var uzsnigt sniegs.
Arī turpmāk prognozēti mainīgi laikapstākļi ar periodiskiem nokrišņiem un svārstīgu temperatūru, savukārt Latvijas austrumos var saglabāties noturīgs sals.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs paredz, ka Ziemassvētku un Jaunā gada nedēļa Latvijā būs aptuveni par diviem grādiem aukstāka nekā klimatiskā norma, bet ziemīgi laikapstākļi gaidāmi lielāko daļu janvāra.
