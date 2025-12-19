Ukrainas drošības dienests īstenojis triecienu Krievijas "ēnu flotes" tankkuģim Vidusjūras neitrālajos ūdeņos, atklājis informēts avots.
Avots norādīja, ka operācija īstenota vairāk nekā 2000 kilometru attālumā no Ukrainas teritorijas, kas ir līdz šim nebijis gadījums.
Ukrainas drošības dienesta īpašo operāciju centra "A" droni trāpīja Krievijas "ēnu flotes" tankkuģim QENDIL, kas tobrīd bija bez kravas. Līdz ar to uzbrukums neradīja draudus videi, norādīja avots.
Triecienā tankkuģis tika kritiski bojāts, un to vairs nevar izmantot paredzētajiem mērķiem, atklāja avots.
"Agresorvalsts izmantoja šo tankkuģi, lai apietu sankcijas un pelnītu naudu, kas tika novirzīta karam pret Ukrainu. Tāpēc no starptautisko tiesību un kara likumu un paražu viedokļa tas ir absolūti leģitīms mērķis. Ienaidniekam ir jāsaprot, ka Ukraina neapstāsies un uzbruks viņam jebkurā pasaules vietā, lai kur tas atrastos," skaidroja avots.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
