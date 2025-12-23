Taizemes un Kambodžas delegācijas šonedēļ atsāks sarunas, lai mēģinātu vienoties par pamieru, kas izbeigtu no jauna uzliesmojušo abu Āzijas valstu konfliktu. 

Par to pirmdien paziņoja Bangkoka. Pnompeņa par šādu tikšanos neko nav teikusi, tikai pavēstījusi, ka Kambodžas teritorija pirmdien cietusi Taizemes iznīcinātāju uzlidojumos. Pagaidām ir daudz neskaidrību par iespējām izbeigt abu valstu sadursmes, kas izcēlās šā gada jūlijā. Ar ASV, Ķīnas un Malaizijas starpniecību konfliktu izdevās apturēt, tomēr decembrī tas uzliesmoja ar jaunu sparu, abām pusēm iesaistoties artilērijas apšaudēs, bet Taizemei, kas ir militāri spēcīgāka, izmantojot arī iznīcinātājlidmašīnas.

"Sasteigta" vienošanās

Abu konfliktā iesaistīto valstu pārstāvji tiksies trešdien, lai runātu par iespējām izbeigt konfliktu, pēc Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) ārlietu ministru sanāksmes Malaizijas galvaspilsētā Kualalumpurā paziņoja Taizemes ārlietu ministrs Sihasaks Phuangketkeovs. Viņš uzsvēra, ka "šoreiz" tiks apspriestas vienošanās "detaļas", lai "pamiers atspoguļotu reālo situāciju un patiešām noturētos". Taizemes un Kambodžas vienošanās, kas tika parakstīta oktobrī, Vašingtonas spiediena rezultātā esot bijusi sasteigta, norādīja ministrs. ASV puse vēlējusies, lai vienošanās tiktu parakstīta prezidenta Donalda Trampa klātbūtnē, kad viņš oktobrī apmeklēja Kualalumpuru.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē