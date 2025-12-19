12. decembra vakarā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā piedzima Linneja divpirkstu sliņķu (Choloepus didactylus) mazulis, informē Rīga ZOO. Tas ir pirmais sliņķu mazulis Rīga ZOO pastāvēšanas vēsturē un arī pirmais pēcnācējs vecākiem — mātītei Lelei un tēviņam Lūkasam.
Šodien mazulim aprit nedēļa. Mamma Lele ar mazuli lielākoties uzturas ekspozīcijas stūrī, kur jūtas droši un mierīgi. Mazulis daudz guļ, bet ik pa laikam mostas, lai paēstu vai izstaipītos — sliņķu mazuļa gadījumā tas nozīmē pastaigu pa mammas ķermeni, arī pa muguru un pat mēģinājumus uzkāpt mammai uz galvas. Ja mazulis apjūk, mamma viņu maigi novirza atpakaļ pie sava vēdera. Lele aktīvāka ir naktī, kad izslēdzas apgaismojums un viņa dodas pie barības. Ar mazuli tas izdodas mazliet neveiklāk nekā iepriekš, īpaši brīžos, kad mazais ir aktīvs, taču
kopumā abi jūtas labi un uzvedas mierīgi.
Šobrīd vēl nav zināms, vai mazulis ir puika vai meitene. To būs iespēja noskaidrot tikai pēc pāris mēnešiem, kad mazulis sāks uz neilgiem mirkļiem norāpties no mammas vēdera, lai pētītu apkārtni. Tā arī būs pirmā iespēja zoodārza dzīvnieku kopējiem un vetārstiem mazulim veikt veterināro apskati. Tikai tad varēsim domāt, pie kāda vārda tiks šis ziemas brīnums!
Sliņķu ģimene dzīvo Vides izglītības centra "ZINARIUM" ekspozīcijā kopā ar bruņnešiem un Geldi kalimiko pērtiķiem.
Ekspozīciju iespējams aplūkot gan no iekštelpām, gan ārpuses. Tāpat arī siltajos mēnešos sliņķus un pērtiķus iespējams apskatīt tuvāk, pateicoties āra ekspozīcijas daļai, kurā sliņķi un Geldi kalimiko pērtiķi var nokļūt pa gaisa tiltiņu, kas stiepjas pāri apmeklētāju galvām.
Sliņķiem grūsnība ilgst ap pusgadu, un mātīte parasti dzemdē vienu mazuli.
Tikko dzimis mazulis ir aptuveni 25 cm garš un tā svars ir ap 350 gramiem.
Dzīves pirmās nedēļas tas pavada cieši pie mātes, ieķēries tās garajā krūšu un vēdera apmatojumā. Sliņķi ir izteikti koku iemītnieki — arī dzemdības, barošana un atpūta notiek, karājoties kokos. Šie dzīvnieki ir aktīvāki naktī, ar ļoti lēnu vielmaiņu un īpašiem pielāgojumiem dzīvei koku vainagos.
Katram ir iespēja vērot sliņķu ikdienu tiešraidē — arī diennakts tumšajās stundās, kad redzama tieši mamma Lele, pārvietojoties ar mazuli pie vēdera. Sliņķu tiešraidi vari vērot Rīga ZOO mājaslapā www.rigazoo.lv/slinku-tiesraide/.
