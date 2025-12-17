33 gadu vecumā mirusi fetiša modele un influencere Marija Magdalēna, vēsta medijs "Daily Mail". Māksliniece pēdējos mēnešus uzturējās Taizemē un tika atrasta mirusi pie viesnīcas, kurā bija apmetusies.
Negadījums noticis 9. decembrī, Taizemes pilsētā Patongā.
Viesnīcas, pie kuras atrasta mirusī sieviete, administrācija norāda: "Modele devusies uz savu numuriņu devītajā stāvā apmēram pulksten 13.30 pēc vietējā laika un
pēc mazāk nekā 10 minūtēm izkritusi no balkona."
Policija ieradusies pēc apmēram 20 minūtēm un sieviete gulējusi asins peļķē. Vietējās policijas pulkvežleitnants stāstījis: "Mēs viņas istabā atradām atstātas čības. Tas norāda uz to, ka viņa ir izgājusi ārā, pirms nolēca no balkona."
Modeles mirstīgajām atliekām tiek veikta pilna autopsija, lai noskaidrotu nāves apstākļus.
Policija pagaidām nesteidzas notikušo kvalificēt kā nelaimes gadījumu, pašnāvību vai noziegumu,
gaidot ekspertu slēdzienu.
Neilgi pirms nāves Marija Magdalēna sociālo mediju profilos bija publicējusi 1998. gada filmas "Trūmena šovs" noslēguma ainu, to papildinot ar savu bērnības fotogrāfiju. Šajā ainā filmas varonis paklanās un saka: "Un, ja gadījumā es jūs neredzu, labdien, labvakar un arlabunakti."
Tāpat viņa bija nomainījusi viena sava "Instagram" profila lietotājvārdu uz "MaryMagdaleneDied".
Ziņa par mākslinieces nāvi radījusi rezonansi sociālajos medijos — līdzjūtību izteikuši viņas sekotāji, sabiedrībā zināmas personas un ģimenes locekļi.
