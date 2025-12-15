Tumšās folkmūzikas un kantrī grupas "Juuk" ceturtais studijas albums "Tulkojumi" ir klāt — gan ievietots straumēšanas vietnēs, gan ieradies vinila plates, CD un kasetes formā. Grupa šo notikumu svinēs nedaudz neparastā veidā — 18. decembrī plkst. 19.00 aicinot uz Latvijas Radio 3 izbraukuma raidierakstu bārā "Aleponija".
Glāzēm šķindot, gaidāmas sarunas par tēmu "Pūrisms vai kultūru saplūšana mūzikā", kas, protams, skar albuma saturu — Juuk radītas folkroka versijas par dažādu tautu un autoru dziesmām latviešu mēlē. Oresta Silabrieža vadībā vairāk un mazāk nopietni tērzēs Eduards Liniņš, Marta Elīna Martinsone, Harijs Vagrants, Oskars Jansons un Edgars Šubrovskis.
Pēc raidieraksta būs īss koncerts akustiskā versijā, iesāktās diskusijas turpinājums ar publiku vēl neformālākā atmosfērā
un iespēja nopirkt albumu. Saruna un albums būs klausāms arī Otrajos Ziemassvātkos, 26. decembrī, Latvijas Radio 3.
Iespējams, ka jau dzirdēta Juuk dziesma "Sūdi, vairāk nenāciet" (albumā būs jauna versija) vai franču dzīru dziesma "Kad es dzeru vīnu", bet, lai sniegtu pilnāku iespaidu par albuma "Tulkojumi" amplitūdu, jānoklausās armēņu tautas dziesma "Maral", kuru kopā ar Juuk izpilda Asmika Bagojana (Hasmik Bagoyan).
Ieeja pasākumā būs bez maksas, taču vietu skaits būs ierobežots.
"Aleponija" atrodas Ernesta Birznieka-Upīša ielā 22, Rīgā.
Albums "Tulkojumi" ierakstīts mūziķu mājas studijās, sesijā Laidu muižā un Nika Mosa Rodžersa studijā "Draugavgrīva". To miksējis Niks Moss Rodžerss, piedaloties Oskaram Jansonam un Edgaram Šubrovskim; lentas māsters — Ingus Baušķenieks.
Grupa
"Juuk" izpilda pašu sacerētu mūziku un reizēm arī pa kādai dziesmai no latviešu pagrīdes un tradicionālās folkmūzikas scēnas.
Grupas 2019. gadā publicētais debijas albums "Indulgenču tirgotāji" tika nominēts Austras balvai un Zelta mikrofonam kategorijā "Labākais alternatīvās vai indie mūzikas albums". 2021. gadā, kombinējot akadēmisko, folka un roka skanējumu, izdots albums pieaugušiem bērniem "Sikspārņi". 2023. gadā izdotā albuma "Muļķa stabule" skanējumu un saturu varētu dēvēt par Baltijas folkroka balādēm. Albuma dziesmas "Arlekīns" un "Dzejnieks" 2021. un 2022. gadā ieņēma 2. un 1. vietu Radio Naba latviešu dziesmu gada topā, bet pats albums saņēma Zelta mikrofonu 2024 kategorijā "Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums", kā arī siltu publikas atsaucību.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu