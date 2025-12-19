Ukrainas Aizsardzības spēki Doneckas apgabala Pokrovskas rajonā sagūstījuši divus Kolumbijas pilsoņus, pavēstījis Ukrainas 425. atsevišķais triecienpulks “Skala”.
Sagūstītie apgalvo, ka uz Krieviju devušies strādāt, nevis karot. Viņiem solīta apmaksa 2500 ASV dolāru mēnesī un darbs frontes aizmugurē, taču realitātē, ierodoties Ufā, viņiem atņemti dokumenti un telefoni, izsniegti ieroči un bez pārtikas un ūdens viņi nosūtīti uz fronti pie Pokrovskas.
Vienam no kolumbiešiem solīts metinātāja darbs, otram – apsardzes pienākumi gāzes pārstrādes objektā. Viņi stāsta, ka ceļojuši no Bogotas uz Stambulu, tālāk uz Ufu, pēc kā bez paskaidrojumiem vairāk nekā 30 stundas vesti nezināmā virzienā.
Sagūstītie uzsver, ka viņiem atkārtoti ticis solīts, ka kaujās nebūs jāpiedalās, un tieši šādu solījumu dēļ Krievijas piedāvājumiem piekrītot daudzi ārvalstnieki. Viens no kolumbiešiem atzina, ka viņa uzaicinātais draugs frontē gājis bojā viņa acu priekšā.
Pēc sagūstīto teiktā, viņi paši neesot izšāvuši nevienu šāvienu.
Ukrainas puse iepriekš ziņojusi arī par citu ārvalstnieku sagūstīšanu, kuri apgalvo, ka Krievija viņus ar maldināšanas palīdzību iesaistījusi karā pret Ukrainu.
Tramps mudina Ukrainu rīkoties ātri
Ukrainai ir jārīkojas ātri jautājumā par vienošanās panākšanu, lai izbeigtu Krievijas-Ukrainas karu, ceturtdien mudināja ASV prezidents Donalds Tramps, šādi izsakoties pirms nedēļas nogalē Maiami gaidāmajām sarunām.
"Nu, viņi tuvojas kaut kam, bet es ceru, ka Ukraina virzīsies ātri. Es ceru, ka Ukraina virzīsies ātri, jo Krievija tur ir," Tramps sacīja žurnālistiem Ovālajā kabinetā.
"Un jūs zināt, katru reizi, kad viņi kavējas pārāk ilgi, tad Krievija maina savas domas," norādīja Tramps.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukrainas delegācija devusies uz ASV, lai tiktos ar Savienoto Valstu pārstāvjiem.
Iepriekš tika ziņots, ka nedēļas nogalē Maiami gaidāmas ASV un Krievijas sarunas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 194 520
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 194 520 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1220 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 433 tankus, 23 768 bruņutransportierus, 35 250 lielgabalus un mīnmetējus, 1574 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1263 zenītartilērijas iekārtas, 432 lidmašīnas, 347 helikopterus, 92 142 bezpilota lidaparātus, 4073 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 70 591 automobili un autocisternu, kā arī 4027 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
