ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis par rīkojumu bloķēt "sankcijām pakļautos naftas tankkuģus", kas dodas uz Venecuēlu vai izbrauc no tās. Par to viņš pavēstīja ierakstā savā sociālo tīklu platformā “Truth Social”.
ASV jau vairākus mēnešus ir palielinājusi militāro klātbūtni Karību jūras reģionā, oficiāli skaidrojot to ar cīņu pret narkotiku kontrabandu Latīņamerikā. Savukārt Venecuēlas varasiestādes
šo rīcību uzskata par spiediena kampaņu, kuras mērķis ir gāzt prezidentu Nikolasu Maduro,
kura leģitimitāti neatzīst ASV un virkne citu valstu.
Pēc ASV kara aviācijas lidojumiem gar Venecuēlas piekrasti un operācijām pret narkotiku pārvadātājiem Karību jūrā un Klusā okeāna austrumos Trampa administrācija pagājušajā nedēļā vēl vairāk pastiprināja spiedienu, konfiscējot naftas tankkuģi, kas pameta Venecuēlas ostu.
ASV Prezidents paziņoja, ka
ASV karakuģu klātbūtne Karību jūrā tiks palielināta vēl vairāk,
līdz Venecuēla atdos ASV aktīvus, kurus Tramps raksturoja kā agrāk "nozagtus", tostarp naftu un zemi. Tomēr viņš nekonkretizēja, par kādu naftu un zemi ir runa.
Venecuēla 20. gadsimta 70. gados nacionalizēja naftas nozari, bet prezidenta Ugo Čavesa valdīšanas laikā ārvalstu kompānijas bija spiestas nodot kontrolpaketes valsts naftas uzņēmumam PDVSA.
Tramps arī apgalvoja, ka Maduro režīms izmanto Venecuēlas naftas resursus, lai finansētu noziedzīgas aktivitātes, tostarp narkotiku tirdzniecību, cilvēku kontrabandu un vardarbīgus noziegumus.
Maduro vairākkārt paudis, ka ASV militārā spēka koncentrēšana pie Venecuēlas robežām esot mēģinājums viņu gāzt un pārņemt valsts naftas resursus.
Lai gan ASV jau ir noteikušas plašas sankcijas Venecuēlas naftas sektoram, pilnīga naftas eksporta bloķēšana varētu smagi ietekmēt valsts ekonomiku. Līdz šim Venecuēla sankcijas apgājusi, pārdodot naftu par samazinātām cenām nelegālajā tirgū, galvenokārt Ķīnai.
Saskaņā ar OPEC datiem Venecuēlai pieder pasaulē lielākās pierādītās naftas rezerves — aptuveni 303 miljardi barelu.
