Divu auto avārijā Krasta ielā, Rīgā ietriecās vēl trešais auto. Pēdējās sadursmē iesaistītās automašīnas priekšpuse tika pamatīgi bojāta, bet spēkrats vēl bija remontējams. Taču mēģinot transportlīdzekli novietot ceļa malā, uzliesmoja motortelpa, ziņo raidījums "Degpunktā".
Sākotnēji Krasta ielā vieglā automašīna "VW Golf" sadūrās ar kravas transportlīdzekli. Brīdī, kad abi šoferi apsprieda turpmāko rīcību, kravas auto ietriecās vēl viena vieglā automašīna "VW Passat".
Pēc kāda laika, kad "Passat" vajadzēja nostumt malā, viens atslēgas grieziens panāca to, ka
mašīnas motortelpa uzliesmoja un transportlīdzeklis tika bojāts neatgriezeniski.
Vadītājs pats centās nodzēst liesmas, taču uguns izplatījās pārāk strauji. Drīz notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji, kuri norādīja, ka šādos gadījumos aizdegšanās bieži saistīta ar elektrosistēmas bojājumiem.
Lai mazinātu risku, ieteicams pēc negadījuma atvienot akumulatoru,
ja tas ir iespējams, bet pretējā gadījumā – distancēties no automašīnas.
Sadegušā "Volkswagen Passat", iespējams, laikus nepamanīja priekšā notikušo avāriju.
Plašāk skatieties 16. decembra "Degpunktā" sižetā.
