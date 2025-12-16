Krievija ir noraidījusi priekšlikumu par pamieru frontē Ziemassvētku laikā.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norādīja, ka
Maskava neesot ieinteresēta īslaicīgā pamierā, kas, viņaprāt, dotu Ukrainai iespēju pārgrupēties un sagatavoties kara turpināšanai.
Krievija, kā uzsvēra Peskovs, vēlas panākt "pilnvērtīgu mieru", balstītu uz saviem mērķiem.
Pēc viņa teiktā, Krievijas nostāja esot labi zināma gan Ukrainai, gan ASV, un Maskava neplānojot iesaistīties risinājumos, kurus tā uzskata par īstermiņa un neefektīviem.
Ar iniciatīvu par pamieru Ziemassvētku laikā nāca Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs,
paužot cerību, ka Krievijas vadībai vēl saglabājusies pietiekama cilvēcība, lai uz dažām dienām pārtrauktu karadarbību.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina un ASV atbalsta pamiera ideju gan Ziemassvētku, gan Jaunā gada brīvdienās, tomēr galīgais lēmums esot atkarīgs no Krievijas politiskās gribas.
