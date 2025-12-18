Satversmes tiesā (ST) ir ierosināta lieta par valdības lēmumu izbeigt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju valsts metroloģisko kontroli jeb verifikāciju, informē ST.
Tiesa vērtēs, vai Ministru kabineta 3. jūnijā apstiprinātie noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu atbilst Satversmei. Apstrīdētās normas paredz, ka mehāniskie, elektromagnētiskie un ultraskaņas ūdens skaitītāji vairs netiek pakļauti valsts kontrolei, ja tie uzstādīti daudzdzīvokļu māju dzīvokļos.
Lietu ierosinājusi komercsabiedrība, kuras darbība saistīta ar ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu un atkārtotu verificēšanu daudzdzīvokļu namos un kura šajā jomā ir arī akreditēta inspicēšanas institūcija. Uzņēmums norāda, ka,
paļaujoties uz līdzšinējo regulējumu, tas veicis ievērojamus ieguldījumus, bet jaunās normas, viņuprāt, aizskar Satversmē garantētās īpašuma tiesības
un pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo nav paredzēts pārejas periods vai kompensācijas mehānisms.
Pieteikuma iesniedzēja arī uzskata, ka valdība nav pienācīgi izvērtējusi izmaiņu nepieciešamību, sabiedrības ieguvumu un nav uzklausījusi nozares viedokli.
Satversmes tiesa uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2026. gada februārim iesniegt atbildes rakstu, savukārt lietas sagatavošana paredzēta līdz 2026. gada maijam. Par lietas izskatīšanas kārtību un datumu tiesa lems pēc sagatavošanas pabeigšanas.
Iepriekš valdība nolēma, ka no 2026. gada 1. janvāra dzīvokļu īpašniekiem vairs nebūs pienākuma veikt ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotu verificēšanu. Ekonomikas ministrija skaidrojusi, ka
šī prasība nav bijusi lietderīga un tās atcelšana samazinās administratīvo slogu un izdevumus iedzīvotājiem.
Nozares pārstāvji iepriekš kritizējuši pieņemto lēmumu, norādot, ka tas pieņemts bez pietiekamas profesionālās diskusijas. SIA "OB serviss" valdes loceklis Vladislavs Eidimts aicinājis Ekonomikas ministriju uz dialogu ar nozari un brīdinājis, ka, ja lēmums netiks pārskatīts, uzņēmēji var vērsties Satversmes tiesā.
