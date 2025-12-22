Valsts policija informē, ka medicīnas iestādē Liepājā nogādāts vīrietis, kura personība pagaidām nav noskaidrota. Vīrietim konstatēti kustību un runas traucējumi, kas apgrūtina saziņu.
Vīrieša pazīmes: augums aptuveni 180 centimetri, kalsnas miesas būves, sirmi, nedaudz pagari mati un sirma bārda. Pārvietojas, izmantojot improvizētu spieķi.
Valsts policijas amatpersonas aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot vīrieša fotoattēlu un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai var sniegt informāciju par viņa identitāti vai iespējamo dzīvesvietu, zvanot pa tālruni 112.
