Pēc desmit gadu pārtraukuma Latvijas dāmu florbola izlase atkal ir piektā labākā pasaulē. Pēc nepārliecinošā grupu turnīra, kurā tika zaudēts visos trīs mačos, Latvijas izlase Brno un Ostravā notikušajā turnīrā sasniedza jau krietni labākus rezultātus.
Astotdaļfinālā ar 4:3 uzvara pār Vāciju un izpildīts minimālais uzdevums, kam sekoja bezierunu kapitulācija ceturtdaļfinālā titulētajai Zviedrijai ar 3:16. Savukārt cīņā par 5.–8. vietu vispirms papildlaikā ar 4:3 uzvarēta Slovākija, bet pēc tam ar 5:3 arī Norvēģija, kuru Latvijas florbolistes nebija pieveikušas piecus gadus. Uz ko augstāku par piekto vietu šoreiz objektīvi cerēt nebija iemesla.
Šis pasaules čempionāts vēsturē paliks ar to, ka pirmo reizi finālā nespēlēja ne Zviedrija, ne Somija. Zviedrietes pusfinālā ar 3:6 zaudēja Šveicei, bet somietes ar 0:1 mājiniecei Čehijai, kas pirmo reizi tika finālā. Tajā gan ar 2:0 veiksmīgākas bija Šveices florbolistes, otro reizi (pirmā bija 2005. gadā) kļūstot par pasaules čempionēm.
