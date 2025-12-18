Trešdienas rītā Austrumigaunijā trīs Krievijas robežsargi bez atļaujas šķērsojuši Igaunijas–Krievijas robežu, paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs. Incidenta iemesli pagaidām nav zināmi, taču draudu Igaunijas drošībai neesot bijis, pavēstījusi raidsabiedrība ERR.
Ap pulksten 10, 17. decembrī Igaunijas robežsargi, izmantojot novērošanas aprīkojumu, Narvas upē pie Vasknarvas mola Ida-Viru apriņķī
pamanīja vairākus Krievijas robežsargus, kuri pārvietojās ar gaisa spilvena transportlīdzekli.
Tas piestāja pie akmens mola, kas atrodas gan Krievijas, gan Igaunijas teritorijā pie Peipusa ezera ietekas. No kuģa izkāpa trīs robežsargi, un kājām devās pa molu, tādējādi viņi šķērsoja robežu no Krievijas Igaunijas teritorijā, bet pēc tam atgriezās mola Krievijas pusē, liecina Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta (PPA) publiskotais video. Pēc tam robežsargi atgriezās uz gaisa spilvena transportlīdzekļa un devās atpakaļ uz Krievijas upes pusi.
PPA Austrumu prefektūras vadītājs Ēriks Purgels norādīja, ka uz notikumu reaģēja vairākas Igaunijas robežpatruļas.
"Incidents fiksēts ar novērošanas līdzekļiem, kā arī veikta mola sākotnējā pārbaude.
Ir nodibināts oficiāls kontakts ar Krievijas Federācijas robežpārstāvi, lai saņemtu skaidrojumu,"
viņš sacīja.
Igaunijas robežsardze pēc notikušā palielinājusi patruļu skaitu, lai būtu gatava iespējamām papildu situācijām.
Iekšlietu ministrs: motīvi nav saprotami
Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro televīzijas raidījumā norādīja, ka incidenta motīvi un iemesli nav skaidri.
"Tiešu drošības apdraudējumu nebija,
taču Policijas un robežsardzes departaments būtiski pastiprinājis klātbūtni un patrulēšanu," sacīja ministrs.
Taro skaidroja, ka incidents noticis teritorijā, kur Krievijas kuģiem, lai no Narvas upes nokļūtu Peipusa ezerā, parasti jālūdz atļauja šķērsot Igaunijas ūdeņus. "Pastāv sen noslēgta vienošanās — līdzīgi kā ar Sātses zābaku teritoriju. Parasti par to tiek paziņots iepriekš. Šoreiz informācija netika sniegta, un notika šāds incidents," viņš piebilda.
