Eiropas valstu līderi pirmdienas vakarā paziņoja, ka izstrādājuši ar Kijivu saskaņotu drošības garantiju plānu Ukrainai, kam būtu jāatrodas Ukrainas–Krievijas miera pamatā. Plāna korekcijas un papildināšana nedēļas gaitā turpināsies konsultācijās ar ASV.
Pēc tam nākamnedēļ amerikāņi to varētu piedāvāt Maskavai. Rietumeiropas ietekmīgāko valstu vadītāju piedāvātajā dokumentā ir seši pamatpunkti: Ukraina saglabā līdz 800 tūkstošu vīru lielu armiju arī miera laikā; Eiropa ar ASV atbalstu izveido daudznacionālu spēku kontingentu, kas var darboties arī Ukrainā, aizsargājot tās sauszemes un jūras teritoriju un gaisa telpu; starptautiska uguns pārtraukšanas kontrole un uzraudzība, ko vada ASV, lai savlaicīgi konstatētu pārkāpumus; juridiski saistošas drošības garantijas Ukrainai, kas līdzinās NATO līguma 5. panta garantijām, kad jauns uzbrukums Ukrainai nozīmētu uzbrukumu valstīm, kas sniegušas garantijas, un sekotu militāra, ekonomiska un diplomātiska atbilde; Ukrainas atjaunošanā tiek investēts, bet Eiropas Savienībā (ES) iesaldētie Krievijas aktīvi paliek bloķēti, kamēr Krievija nepiekrīt kompensēt Ukrainai nodarītos zaudējumus; Eiropa oficiāli atbalsta Ukrainas uzņemšanu ES kā ilgtermiņa drošības garantiju.
Otrdien Eiropas valstu vadītāji samitā Hāgā nodibināja Starptautisko prasību komisiju Ukrainai, kam jālemj par reparācijām saistībā ar Krievijas iebrukumu. Komisijas izveides dokumentus parakstījušas 35 valstis. Institūcija bāzēsies Hāgā. Komisijas izveide izriet no ANO Ģenerālās asamblejas 2022. gada 14. novembra rezolūcijas. Tā nosaka Krievijas juridisko atbildību par starptautiski prettiesiskajām darbībām pret Ukrainu, tai skaitā par agresiju, humāno tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem, kā arī jāizmaksā reparācijas par nodarīto kaitējumu. "Šim karam un Krievijas atbildībai par to jākļūst par skaidru piemēru, lai citi iemācītos neizvēlēties agresiju," komentējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Tikmēr Krievijas diktatora Vladimira Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs otrdien paziņoja, ka Krievija vēlas "nevis pamieru, kas dotu Kijivai atelpu un iespēju sagatavoties kara turpināšanai, bet pilnvērtīgu mieru". Ziemassvētku pamieru pasludināt aicināja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, taču Peskovs atbildējis, ka Krievija vēlas sasniegt savus mērķus un nav gatava piedalīties "īstermiņa nederīgos risinājumos".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
