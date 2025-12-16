Sievietes Vācijā šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir nopelnījušas ievērojami mazāk nekā vīrieši, liecina Federālās statistikas pārvaldes otrdien publiskotie dati.
Sievietes šogad pelnīja 22,81 eiro stundā, kas ir par 4,24 eiro mazāk nekā vīrieši, un tas nozīmē, ka algu atšķirība saglabājās nemainīga - 16%.
2024. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šis rādītājs saruka par diviem procentpunktiem. Vēl 2006. gadā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība bija 23%.
Statistikas birojs gandrīz divas trešdaļas darba samaksas atšķirību skaidro ar augstāku nepilnas slodzes nodarbinātības līmeni sieviešu vidū un zemākām algām profesijās, kurās parasti strādā sievietes. Taču tas nozīmē, ka atlikušajai vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībai - aptuveni 6% no bruto stundas algas - nav nepārprotama izskaidrojuma. Šis rādītājs 2025. gadā palicis nemainīgs.
Pat ar salīdzināmiem darbiem, kvalifikāciju un nodarbinātības vēsturi sievietes nopelnīja par 6% mazāk nekā vīrieši, kā stundas alga bija 27,05 eiro. Statistikas birojs pieļauj, ka šeit nozīme ir karjeras pārtraukumiem, piemēram, grūtniecības, bērnu aprūpes vai radinieku aprūpes dēļ, taču tie nav detalizēti reģistrēti.
Nekoriģētā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība Austrumvācijā ir ievērojami mazāka - 5% - nekā Rietumvācijā, kur tā ir 17%.
Saskaņā ar Eiropas statistikas standartiem no aprēķiniem izslēgtas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības, kā arī valsts pārvaldes, aizsardzības un sociālās nodrošināšanas nozares.
Valsts sektorā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ir ievērojami mazāka - 4%. Ja iekļautu šo nozari, nekoriģētā darba samaksas atšķirība valstī samazinātos līdz 15%.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu