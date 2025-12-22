Uz jautājumu, kā lietot medikamentus svētku laikā, ja tomēr gribas iedzert kādu glāzi vīna, RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis atbild: "Protams, es neteikšu – nelietojiet medikamentus, ja tagad divas dienas lietosiet alkoholu. Tā neviens ārsts neteiks."
"Medikamenti jāturpina lietot un skaidrs, ka nevajag pārspīlēt ar alkohola lietošanu. Ja atcels medikamentus, tad ziepes vēlāk būs vēl lielākas. Ja vienu statīna tableti piemirstas iedzert, nekas traks nebūs. Nākamajā dienā izguļamies un uz priekšu."
Profesors arī piebilst, ka drīkst lietot pretsāpju līdzekļus, izņemot vienu – paracetamolu, jo šis medikaments kopā ar alkoholu var izraisīt smagus aknu bojājumus. Alkohols un paracetamols nav savienojams.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu