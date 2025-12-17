Mēdz teikt, ka gudru cilvēku no muļķa atšķir spēja mācīties no citu kļūdām un neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. 

Latvija šobrīd ir tieši šādā situācijā, un tai būs jānodemonstrē, kurai no minētajām divām grupām tās Saeimā koncentrētais kolektīvais saprāts pieder – gudrajiem vai muļķiem. Runa ir par pagaidām vēl tikai aizkulisēs uzsākto diskusiju, vai Latvijai būtu jāseko Igaunijas un Lietuvas piemēram un jāļauj gribētājiem izņemt naudu no otrā līmeņa pensiju fondu uzkrājumiem.

Igaunija atļāva izņemt līdzekļus no otrā līmeņa pensiju fonda 2021. gadā. To izdarīja apmēram katrs piektais sistēmas dalībnieks jeb 150 tūkstoši cilvēku, izņemot no uzkrājumiem 1,3 miljardus eiro un samaksājot daļu nodokļos. Atlikušais 1,1 miljards eiro nodrošināja lieliskus Igaunijas ekonomikas rādītājus gadu vai pusotru, auga patēriņš un valsts varēja līksmi iekasēt pievienotās vērtības nodokli. Vairums šos līdzekļus izmantoja automašīnu vai sadzīves tehnikas iegādei, braucieniem ceļojumos, citi atdeva paņemtos kredītus, vēl citi naudu vienkārši atstāja ikdienas patēriņa kontos. Vien daži nieka procenti reinvestēja šo naudu aktīvos, kas varētu dot ienākumus pensijas gados. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē