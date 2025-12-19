Cihanouska: Ir laiks jauniem līderiem Baltkrievijas opozīcijā

Pienācis laiks jauniem līderiem Baltkrievijas opozīcijā, pēc vairāku politieslodzīto atbrīvošanas teica Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska.
"Šis nemierīgais laiks ir laiks, kad parādītie jauniem līderiem, jo mūsu kustība nav par vienu cilvēku, bet gan par kopienām, par sabiedrību," viņa teica žurnālistiem Viļņā pēc tikšanās ar Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju Jozu Oleku.
Šomēnes mediji ziņoja, ka Cihanouska un daļa viņas komandas plāno pārcelties uz Varšavu, bet viņa sacīja, ka notiek sarunas ar Lietuvas valdību par jauniem drošības pasākumiem baltkrievu opozīcijai Lietuvā.
"Tas ir pēdējais, ko es gribētu - pamest šo brīnišķīgo valsti, kas bija drošs patvērums ne tikai man un manai ģimenei, bet arī tūkstošiem represēto cilvēku," viņa sacīja.
Cihanouska sacīja, ka potenciālie jaunie līderi varētu būt Marija Koļesņikava un Viktars Babarika, kurus Aleksandra Lukašenko režīms atbrīvoja sestdien.
"Mums ir jādod viņiem laiks, lai viņi mazliet atgūtos no cietuma, un, protams, mēs runāsim, lai saprastu, kādu viņi redz savu nākotni un kādā statusā," viņa sacīja. "Ja viņi turpinās politisko darbību, protams, mums būs svarīgi vienoties par to, kā mēs strādāsim kopā, kā sadarbosimies un koordinēsim savu rīcību," klāstīja Cihanouska.
Viņa paziņoja, ka visi baltkrievi vēlas atgriezties mājās un "demokratizēt savu valsti".
Jautāta par iespējamo ASV pieejas mīkstināšanu Baltkrievijas jautājumā, viņa sacīja, ka represijas turpinās.
"Visas Eiropas interesēs ir, lai Baltkrievija kļūtu brīva un demokrātiska, jo pašlaik dažu cilvēku atbrīvošana, bet divreiz vairāk cilvēku aizturēšana nenozīmē režīma politikas maiņu. Viņi turpina iebiedēt vai šantažēt mūsu kaimiņus," viņa teica.
"Amerikāņi tagad nodrošina un glābj cilvēku dzīvības, bet es neredzu apetīti mainīt politiku mūsu Eiropas valstu vidū, un mēs mudinām tās saglabāt stingru un principiālu nostāju," aicināja Cihanouska.