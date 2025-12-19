Overcast 2 °C
P. 19.12
Lelde, Sarmis
#baltkrievija

Cihanouska: Ir laiks jauniem līderiem Baltkrievijas opozīcijā

LETA/BNS / Latvijas Mediji
2025. gada 18. decembris, 22:33
Baltkrievijas demokrātiskās kustības līdere Svjatlana Cihanouska.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Pienācis laiks jauniem līderiem Baltkrievijas opozīcijā, pēc vairāku politieslodzīto atbrīvošanas teica Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska.

"Šis nemierīgais laiks ir laiks, kad parādītie jauniem līderiem, jo mūsu kustība nav par vienu cilvēku, bet gan par kopienām, par sabiedrību," viņa teica žurnālistiem Viļņā pēc tikšanās ar Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju Jozu Oleku.

Šomēnes mediji ziņoja, ka Cihanouska un daļa viņas komandas plāno pārcelties uz Varšavu, bet viņa sacīja, ka notiek sarunas ar Lietuvas valdību par jauniem drošības pasākumiem baltkrievu opozīcijai Lietuvā.

"Tas ir pēdējais, ko es gribētu - pamest šo brīnišķīgo valsti, kas bija drošs patvērums ne tikai man un manai ģimenei, bet arī tūkstošiem represēto cilvēku," viņa sacīja.

Cihanouska sacīja, ka potenciālie jaunie līderi varētu būt Marija Koļesņikava un Viktars Babarika, kurus Aleksandra Lukašenko režīms atbrīvoja sestdien.

Foto: X@HannaLiubakova

"Mums ir jādod viņiem laiks, lai viņi mazliet atgūtos no cietuma, un, protams, mēs runāsim, lai saprastu, kādu viņi redz savu nākotni un kādā statusā," viņa sacīja. "Ja viņi turpinās politisko darbību, protams, mums būs svarīgi vienoties par to, kā mēs strādāsim kopā, kā sadarbosimies un koordinēsim savu rīcību," klāstīja Cihanouska.

Viņa paziņoja, ka visi baltkrievi vēlas atgriezties mājās un "demokratizēt savu valsti".

Jautāta par iespējamo ASV pieejas mīkstināšanu Baltkrievijas jautājumā, viņa sacīja, ka represijas turpinās.

"Visas Eiropas interesēs ir, lai Baltkrievija kļūtu brīva un demokrātiska, jo pašlaik dažu cilvēku atbrīvošana, bet divreiz vairāk cilvēku aizturēšana nenozīmē režīma politikas maiņu. Viņi turpina iebiedēt vai šantažēt mūsu kaimiņus," viņa teica.

"Amerikāņi tagad nodrošina un glābj cilvēku dzīvības, bet es neredzu apetīti mainīt politiku mūsu Eiropas valstu vidū, un mēs mudinām tās saglabāt stingru un principiālu nostāju," aicināja Cihanouska.

Nobela Miera prēmijas laureāts Aless Bjaļackis, kurš nedēļas nogalē tika atbrīvots no Baltkrievijas cietuma un arī piedalījās sanāksmē Viļņā, sacīja, ka neuzskata sevi par politisko līderi.

"Es esmu cilvēktiesību aktīvists, nevis politiķis. Mēs aizstāvam vispārējās cilvēktiesības, kas ir svarīgas ikvienam," viņš teica. "Kas attiecas uz politiskajiem līderiem un aktīvistiem, mēs, protams, viņus atbalstām," piebilda Bjaļackis.

"Svjatlana ir politiskā līdere, un par to, tā teikt, nav šaubu," 

uzstāja Nobela miera prēmijas laureāts, atgādinot, ka par Cihanousku "balsoja miljoniem pilsoņu".

Lietuvas Seima priekšsēdētājs sacīja, ka Baltkrievijas opozīcijai vajadzētu apvienoties, bet atteicās spekulēt par līderību.

"Mēs piedāvājam viņiem visiem apvienoties, jo ir vairāk līderu, tostarp Kaļesņikava un Babarika. Tikai kopīgs darbs var dot reālus rezultātus," Oleks teica.

Baltkrievija sestdien pēc sarunām ar ASV atbrīvoja 123 politieslodzītos, tostarp divus Lietuvas pilsoņus, kas bija nelikumīgi aizturēti.

Medijos izskanējis, ka apmaiņā pret ieslodzīto atbrīvošanu Vašingtona atviegloja sankcijas pret Baltkrievijas kālija mēslošanas līdzekļu eksportu. Lietuvas līderi sacīja, ka šis solis neietekmē Eiropas Savienības sankcijas un ka ASV nav tieši pieprasījušas to mīkstināšanu.

Daudzi no Lukašenko režīma bēgošie ir atraduši patvērumu, taču pēdējā laikā izskanējušas runas par iespējamu Baltkrievijas opozīcijas līderu pārcelšanos no Lietuvas uz Poliju.

Oktobrī Lietuva samazināja Cihanouskas un viņas biroja apsardzes līmeni. Baltkrievijas opozīcijas līderes māja un birojs joprojām tiek apsargāti, taču viņas personiskā apsardze Lietuvā un ārzemēs vairs netiek nodrošināta.

Tāds lēmums tika plaši apspriests. Tika pausts viedoklis, ka lēmums ir politisks, izdabājot tiem, kas uzskata, ka Cihanouskai tiek piešķirta pārāk liela nozīme un ka viņas drošībai tiek piešķirti pārāk daudz resursu. Līdz šim Cihanouskas apsardze Lietuvai izmaksāja apmēram miljonu eiro gadā.

Vadības apsardzes dienests sāka apsargāt Cihanousku, kad viņa 2020. gadā ieradās Lietuvā pēc tam, kad bija spiesta atstāt Baltkrieviju.

Foto: Valsts nekustamie īpašumi

