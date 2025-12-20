Saeimā iesniegts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumprojekts, kas paredz noteikt īpašu kārtību pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanai un attīstībai. Likumprojektu izstrādājusi Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar jomas ekspertiem. Pašlaik Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā gatavo to otrajam lasījumam Saeimā.Kādas pārmaiņas likums varētu radīt Kuldīgas pilsētas un novada iedzīvotāju dzīvē, jautājām novada domes priekšsēdētājai Inesei Astaševskai. 

Kāpēc, jūsuprāt, vajadzīgs šāds likums?

Likumprojekta mērķis ir saglabāt Kuldīgas pilsētas vēsturisko centru. To Latvijas valsts apsolījusi UNESCO, kas 2023. gada 17. septembrī ierakstīja Kuldīgas vecpilsētu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tagad tā jau ir mūsu valsts atbildība nodrošināt to, ka tiek saglabāts Kuldīgas vēsturiskais centrs un apbūve kopā ar unikālo dabas ainavu. Likumprojekts, kuru pašlaik gatavo Saeimā, nav vienīgais. 1997. gada 6. decembrī UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauts arī Rīgas vēsturiskais centrs. Bet 2003. gada 29. maijā Saeima apstiprināja Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu. Kuldīga būs otrā pilsēta Latvijā, kas daļu savas teritorijas starptautiski iezīmēs kā visai cilvēcei nozīmīgu vērtību.

Namīpašnieki jau pauž satraukumu gan par likumprojektā paredzēto īpašumu piespiedu atsavināšanu, gan pašvaldības pirmpirkuma tiesībām, kas var sarežģīt darījumu norisi. Jūs to atbalstāt?

Saeimā gatavotais likumprojekts pavisam noteikti nebūs ne apgrūtinājums pašvaldībai, ne apdraudējums mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem. Mēs runājam par atsavināšanu un pirmpirkuma tiesībām nevis Kuldīgas novadā, bet tikai Kuldīgas vecpilsētas un aizsardzības zonas teritorijā 173,18 hektāru platībā. Jāņem vērā, ka arī šajā gadījumā pašvaldībai ir noteikts skaidrs regulējums, kādā nolūkā tā vispār var iegādāties īpašumu. Problēma ir tā, ka notiek pieminekļu neatgriezeniska bojāšanās – pilsētā vairākas vēsturiskās ēkas ir

