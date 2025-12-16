Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." noslēguma priekšvakarā fināla vietu nopirkusī Ilze pauda savu satraukumu par pašreizējo dzīvi, kurā viņa ir pilnīgā finansiālā un emocionālā atkarībā no sava dzīvesbiedra. Lai gan viņa apzinās, ka patstāvīgas dzīves sākšana pēc projekta beigām ir neizbēgama, viņa atzīst, ka šāds solis rada lielas bailes.
Ilzes attiecības ar vīru ilgst jau divpadsmit gadus. Viņa atklāj, ka šajos gados ģimenes lokā joprojām valda aizliegums brīvi izteikt savu viedokli, jo mājās pastāvējis strikts tematu sadalījums – ko drīkst un ko nedrīkst apspriest.
Sākt dzīvi bez vīra un būt brīvai viņai šķiet ārkārtīgi sarežģīti. Šo baiļu pamatā ir ne tikai kopīgais paziņu un draugu loks, bet arī praktiskas grūtības. Vīrs kontrolē pieeju daudzām viņas personīgajām lietām, radot sajūtu, ka viņa ir iesprostota. Kā Ilze pati norāda: "Mums ir daudz kopīgas lietas, jo man pat daudz [mantu] stāv pie viņa! Es pat pie sava telefona bez viņa nevaru tikt. Savām mantām nevaru tikt bez viņa. Cilvēks bloķi liek!"
Sarunājoties ar pārējām finālistēm – Elīni un Inesi – par savu situāciju, Ilze saņēma stingru viedokli. Viņas uzsvēra, ka fiziska ietekmēšana nav pieņemama un nevar veicināt drošību. Viņas ieteica Ilzei meklēt jaunu partneri. Ilze, atbildot uz to, atzina, ka, visticamāk, pat nezina, ko patiesībā nozīmē drošības sajūta ģimenē. Pārdzīvojumu dēļ viņa netur asaras, sakot: "Man pilnībā viss no nulles ir jāsāk... Pilnībā no nulles."
Papildu šķērslis krasām pārmaiņām ir abu partneru savstarpēji cieši saistītais paziņu un radu loks. Ilze paskaidro: "Mana ģimene ir kā viņa ģimene, un viņa ģimene – kā manējā. Mans tēvs vīram ir "pudeles brālis", mani brāļi arī ir pudeles brāļi. Visi ziņo visu un visi zina, kur es esmu un ko daru!"
Elīne un Inese centās Ilzi iedrošināt, norādot, ka atteikšanās no ierastajām, taču smagajām attiecībām prasa gan drosmi, gan atbalstu.
