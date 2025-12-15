Kuldīgas novada pašvaldība plāno no 2026. gada pavasara ieviest nodevu 1,50 eiro apmērā no cilvēka par katru nakti, kas pavadīta Kuldīgas tūristu mītnēs, liecina pašvaldības sēdes lēmums.
Dome norāda, ka tūrisma nodevas ir plaši izplatītas Eiropā, piemēram, Berlīnē, Amsterdamē, Romā, Venēcijā, Vīnē, Briselē un Lisabonā. Nodevas apmērs ir atšķirīgs un tās aprēķināšanai izmanto dažādus modeļus — pēc pakalpojuma cenas, naktsmītņu kategorijas, sezonas vai par katru nakti.
Kaimiņvalsts Lietuvas pilsētā Kauņā nodeva ieviesta jau 2016. gadā,
Viļņā — 2018. gadā, savukārt Rīgā — 2019. gadā (0,89 eiro par nakti, ne vairāk kā 8,90 eiro par kopējo uzturēšanos).
Kuldīgas novadā nodevu plānots ieviest pagaidām tikai pašā Kuldīgā.
Dome konceptuāli atbalstījusi ieceri
un uzdevusi Administratīvajai nodaļai sadarbībā ar Finanšu un ekonomikas nodaļu un tūrisma centru sagatavot saistošo noteikumu projektu līdz 2026. gada janvārim. Pirms lēmuma pieņemšanas tiks rīkota sabiedriskā apspriešana, lai iedzīvotāji varētu izteikt savu viedokli.
