Saeimas un valdības politiķi sit sev uz pleca un ceļ gandrīz līdz zvaigznēm, ka 2026. gada valsts budžetā devīgi dalījuši lielas naudas summas, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un stārķi atsāktu nest mazuļus latviešu namos. 

Cik tas atbilst patiesībai, spriež daudzu demogrāfisko iniciatīvu aizsācējs, bijušais Saeimas Demogrāfijas apakškomisijas priekšsēdētājs un tautas ataudzes stratēģijas pamatizstrādātājs, pašreiz Nacionālās apvienības frakcijas konsultants Imants Parādnieks.

Premjere Evika Siliņa TV studijā aicināja nākamgad vēlēšanās balsot par tiem, kas aizstāv māmiņas ar bērniem, gada sākumā piedāvāja 4x4 izrāviena programmu, kurā uzsvēra demogrāfiju kā prioritāti nr. 2 aiz valsts aizsardzības, kurā ieguldīs ievērojamus līdzekļus. Vecāki gaidīja ar cerībām budžeta apstiprināšanu, bet iznākumā – ja nav mazo līdz pusotram gadiņam, pārējie atbalstā saņem nulli!

I. Parādnieks: Kā diemžēl raksturīgi "Jaunās Vienotības" vadībai, vārdiem neseko darbi. Izteikumi par demogrāfijas krīzes risināšanu un atbalstu ģimenēm arī palikuši vēlamības formā, un tas, kas parādās budžetā, ir tikai notraustas ģimeņu asaras. Var runāt par nelieliem naudas piešķīrumiem pašiem mazākajiem bērniem un pāriem, kas vēl gaida bērnus, bet nekādā veidā nav paredzēts pienācīgs atbalsts, kas būtu nepieciešams vairumam ģimeņu. Piemēram, Nacionālās apvienības priekšlikums bija palielināt ģimenes valsts pabalstu bērniem no pusotra gada vecuma, kas – tikai indeksējot – būtu 32,5 eiro vienam bērnam, un tas minimāli kompensētu izdevumu pieaugumu no 2022. gada, kad šis pabalsts ar mūsu pūlēm tika reformēts un būtiski palielināts.

Valdība lielās, ka esot palielinājusi pabalstu jaundzimušajiem – no 427 līdz 600 eiro. Ja salīdzinām ar 2012. gadā piedzimušo skaitu 17 000 mazuļu ar pašreizējiem 12 000, tad [uz kopējo summu skatot] sanāk, ka reāli nekādas papildus piešķirtās naudas jau nav. Diemžēl pseidoatbalsts un ne vairāk!

Ja mērķtiecīgi vēlas īstenot ģimenes atbalsta politiku, lai uzlabotu demogrāfisko stāvokli, tad šajā mērķī ir pastāvīgi jāiegulda. Tikai tā var nodrošināt, ka neseko kritiens atpakaļ. Realitātē tas, ko valdība piedāvā šobrīd, ir vispār pirmais atbalsts ģimenēm kopš 2022. gada, kad Nacionālā apvienība vēl bija valdības sastāvā.

... kopš vairs neesat premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos, kāds bijāt pie Krišjāņa Kariņa.

