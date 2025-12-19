"Latvija, es jau nāku!" pēc "New York Post" raksta izlasīšanas komentāros pie publikācijas portālā izsaucās kāda persona ar segvārdu TS. "Es kravāju savas somas un tūliņ dodos... oi, pagaidi – sieva var sadusmoties..." raksta Klods.  

Cits Amerikas portāla lasītājs Roberts L. Peterss: "Esmu pieejams kā vīrs vienu stundu katru nākamo nakti. Īpaši zema cena blondīnēm." Džons Ārons jau divdomīgi piedāvā: "Es piedāvāju savus santehniķa pakalpojumus, lieliski ieklājot caurules." Kas tā par publikāciju, pēc kuras simtos komentāru izrādīta tāda interese par mūsu valsti un radījusi sava veida sniega bumbas efektu, jo šo tematu kāri pārtvēruši arī ārvalstu jūtūberi, tiktokeri un citi ietekmeļi?

"Cieš no vīriešu trūkuma"

Britu un ASV tabloīds "The Sun" 4. decembrī publicēja Džeilinas Mehmetas rakstu: "Vīriešu meklējumos: Eiropas valstī, kas pazīstama ar satriecošām sievietēm, ir milzīgs vīriešu trūkums, kas liek vientuļām sievietēm nolīgt "vīru uz stundu"." Drīz sekoja cita ASV tabloīda – "The New York Post" – publikācija, ko sacerējis Bens Kosts: "Eiropas valsts, kas pazīstama ar satriecošām sievietēm, cieš no vīriešu trūkuma – potenciālajām līgavām nākas "īrēt" vīrus mājas darbiem."

Abas publikācijas mūsu valsti pasniedz kā tādu, kurā tik ļoti trūkst vīriešu, ka sievietes ikvienam mājas darbam pasūta ārpakalpojumus. Fotogrāfijās, kas pievienotas abām publikācijām, ir skaistas latvietes tautastērpos (fotoattēli ņemti no starptautiskām fotoattēlu aģentūrām un visdrīzāk tapuši Dziesmu un deju svētkos vai citos tamlīdzīgos pasākumos) un hokeja fanes, arī Jana Duļevska ar puķu vainadziņu galvā – viņa nobildēta skatītāju tribīnēs kādas sporta spēles laikā.

Abi dzeltenie portāli atsaucās uz "Eurostat" pirms pusgada publicētiem datiem, kas atklāj vīriešu un sieviešu skaita proporcijas Latvijā 2024. gada sākumā. Jā, tie parāda, ka no visām Eiropas Savienības valstīm Latvijā ir lielākais sieviešu pārsvars pār vīriešiem – 15,5%. Komentāros kāds Veiners ar segvārdu "Eksplozija" raksta: "Ja man vēlreiz būtu kādi 20 gadi, es zinātu, kurp doties atvaļinājumā."

