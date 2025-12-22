Sestdien Latvijā ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši divi cilvēki, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Ap pulksten 12.20 Liepājā, Klaipēdas ielā, automašīna "Renault" nobrauca no brauktuves un ietriecās ceļa nožogojumā. Transportlīdzekļa vadītājs no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.
Savukārt ap pulksten 18.10 Kurzemē, Kuldīgas novada Kurmāles pagastā, automašīnas "BMW" vadītājs notrieca gājēju, kurš, saskaņā ar policijas rīcībā esošo sākotnējo informāciju, atradās uz brauktuves un nebija aprīkots ar gaismu atstarojošiem elementiem.
Sadursmes rezultātā gājējs gāja bojā.
Policija turpina izmeklēšanu.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no tiem cietuši cilvēki – katrā avārijā pa vienam. Divi negadījumi ar cietušajiem fiksēti Kurzemes reģionā, viens Vidzemē un viens Rīgas reģionā. Starp cietušajiem bijuši arī divi gājēji – viens Rīgas reģionā un viens Kurzemē.
